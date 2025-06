Nach Reanimation im Koma: Vermisste Teenagerin bewusstlos in Männer-WG gefunden

Bewusstlos und schwer verletzt wurde eine vermisste 17-Jährige in einer Wiener Wohnung aufgefunden. Nach erfolgreicher Reanimation kämpft sie im Spital um ihr Leben.

Eine 17-Jährige wurde am Sonntagabend in einer Wohnung in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering bewusstlos aufgefunden. Das Mädchen, das zuvor als vermisst gemeldet worden war, wies Verletzungen auf und stand unter erheblichem Drogeneinfluss.

Die Wiener Landeskriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, wobei auch sexueller Missbrauch nicht ausgeschlossen wird.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, zeigte die Jugendliche keine Lebenszeichen mehr. Der Notarzt leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die glücklicherweise erfolgreich waren. Die 17-Jährige wurde anschließend in ein Spital eingeliefert, wo sie derzeit im künstlichen Tiefschlaf liegt und um ihr Leben kämpft.

📍 Ort des Geschehens

Verdächtige Männer

In der Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes vier Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren auf. Bei ihrer Befragung gaben sie an, der Minderjährigen lediglich eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten zu haben. Die Eltern des Mädchens hatten ihr Verschwinden bereits am 13. Juni bei der Polizei gemeldet.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

Nach Angaben der Polizei wies die Jugendliche eine erhebliche Intoxikation durch Suchtmittel auf. Welche Substanzen genau in ihrem Körper gefunden wurden, gaben die Behörden bislang nicht bekannt. Die vier in der Wohnung anwesenden Männer wurden von der Kriminalpolizei einvernommen.

Ein Zusammenhang der Männer mit dem Drogenkonsum des Opfers konnte bisher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden und bleibt ein zentraler Aspekt der laufenden Ermittlungen.