Pestizid-Alarm: Diese Lebensmittel sind gefährliche Giftbomben

Spinat führt die Sorgenliste an, Ananas gilt als sauber: Eine aktuelle Analyse enthüllt, welche Lebensmittel besonders stark mit Pestiziden belastet sind.

Wer auf gesunde Ernährung achtet, steht im Supermarkt oft vor einer schwierigen Entscheidung: Wie belastet sind Obst und Gemüse tatsächlich? Die Antwort gibt Anlass zur Sorge – mehr als 90 Prozent der untersuchten Proben beliebter Lebensmittel weisen Pestizidrückstände auf. Obwohl Obst und Gemüse für eine ausgewogene Ernährung unverzichtbar sind, legt ein aktueller Bericht der Environmental Working Group (EWG, US-amerikanische Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation) nahe, dass Konsumenten bei bestimmten Produkten zur Bio-Variante greifen sollten.

Die jährliche Analyse der Organisation, die auf offiziellen Untersuchungen konventioneller Produkte basiert, zeigt, dass viele der meistkonsumierten Lebensmittel in den USA regelmäßig mit zahlreichen Pestizidrückständen belastet sind.

Besonders problematisch ist Spinat, der die höchste Pestizidkonzentration im Verhältnis zu seinem Gewicht aufweist. In ähnlich bedenklicher Gesellschaft befinden sich Erdbeeren sowie Grünkohl und Senf. Zu den weiteren stark belasteten Produkten zählen Trauben, Pfirsiche, Kirschen, Äpfel, Birnen, Brom- und Heidelbeeren, Nektarinen sowie Erdäpfel. Zwei bemerkenswerte Veränderungen im diesjährigen Bericht: Brombeeren tauchen erstmals in der Liste auf, während Erdäpfel nach mehrjähriger Abwesenheit wieder zurückgekehrt sind. Bei Letzteren steht besonders Chlorpropham im Fokus – ein Keimhemmungsmittel für die Lagerung, das in der EU bereits verboten ist.

Saubere Alternativen

Die EWG hat ihre Analyse in diesem Jahr methodisch verfeinert und berücksichtigt nun auch die Toxizität einzelner Pestizide. Damit fließt nicht nur die Menge, sondern auch das Schädigungspotenzial der nachgewiesenen Chemikalien in die Bewertung ein. Als Gegenstück zum „schmutzigen Dutzend“ veröffentlichte die Organisation auch eine Liste der „sauberen Fünfzehn“ – jene Produkte mit den geringsten Pestizidrückständen. Angeführt wird diese Liste von Ananas, gefolgt von Zuckermais, Avocado, Papaya, schwarzem und weißem Knoblauch, Spargel, Kraut, Wassermelone, Karfiol, Mango, Karotten, Bananen, Schwammerln und Kiwi.

Viele dieser Lebensmittel besitzen eine Schale, die nicht verzehrt wird, was die Aufnahme von Pestiziden zusätzlich verringert. Die Studie sei keineswegs als Aufruf zu verstehen, auf Obst und Gemüse zu verzichten, betont EWG-Expertin Alexis Temkin. Vielmehr sollen Verbraucher Informationen erhalten, die ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Produkte sie bevorzugt in Bio-Qualität kaufen sollten, wie CNN berichtet.

Gesundheitsrisiken

Wissenschaftliche Untersuchungen warnen vor ernsthaften gesundheitlichen Folgen durch Pestizidbelastung – von Fehlbildungen bei Neugeborenen und Fehlgeburten bis hin zu Herzerkrankungen, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebserkrankungen. Am stärksten gefährdet sind Landarbeiter, die über lange Zeit hohen Konzentrationen dieser Substanzen ausgesetzt sind.

Besondere Vorsicht ist bei Kindern und Schwangeren geboten. Studien belegen, dass Kinder, die früh mit Pestiziden in Kontakt kommen, häufiger unter Entwicklungsstörungen, Lern- und Aufmerksamkeitsproblemen sowie einem erhöhten Krebsrisiko leiden.

Die Testverfahren des US-Landwirtschaftsministeriums orientieren sich am typischen Verbraucherverhalten – Obst und Gemüse werden unter fließendem Wasser gewaschen, Produkte mit Schale werden geschält. Dies erklärt, warum manche Lebensmittel niedrige Rückstandswerte aufweisen – das potenziell Schädliche wird oft vor dem Verzehr entfernt. Experten empfehlen, sämtliche Produkte – auch biologische – vor dem Schälen gründlich zu waschen, um Bakterien zu entfernen.

Festes Gemüse wie Erdäpfel, Karotten oder Melonen lässt sich mit einer speziellen Bürste reinigen, während Blattgemüse blattweise, aber ohne starken Wasserstrahl gewaschen werden sollte, um die Struktur nicht zu beschädigen.

Die Situation im deutschsprachigen Raum

Im Vergleich zu den USA werden Pestizidrückstände in der EU deutlich strenger reguliert und überwacht. Aktuelle Untersuchungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz geben Grund zur Entwarnung: Bei heimischem Spinat aus konventionellem Anbau wurden zwar in etwa 38 Prozent der Proben Pestizidrückstände nachgewiesen, allerdings lagen sämtliche Werte unterhalb der gesetzlich festgelegten Höchstgrenzen. Bio-Spinat war in den meisten Fällen völlig rückstandsfrei.

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen regionaler Produktion und Importware: Während bei heimischen Produkten Grenzwertüberschreitungen selten vorkommen, werden bei Obst und Gemüse aus Nicht-EU-Ländern deutlich häufiger problematische Rückstandswerte festgestellt. Dies liegt auch daran, dass die amtlichen Kontrollen gezielt Produkte mit erhöhtem Risiko auswählen und überprüfen.

Für Verbraucher lautet daher die Empfehlung: Wenn möglich, zu Produkten aus regionalem oder biologischem Anbau greifen. Bei importierten Früchten und Gemüsesorten, die auf der US-amerikanischen „schmutzigen Dutzend“-Liste stehen, kann der Kauf von Bio-Alternativen sinnvoll sein, um die Belastung mit Pestiziden zu reduzieren.