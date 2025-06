Tennis-Traumpaar: Novak Djokovic und Olga Danilovic jagen US-Open-Million

Beim kommenden US Open werden die Tennisfans ein besonderes Highlight erleben: Novak Djokovic und Olga Danilovic treten gemeinsam im Mixed-Doppelbewerb an, wie die Turnierorganisation mitteilte.

Das hochkarätige Event findet am 19. und 20. August in einem kompakten zweitägigen Format statt und verspricht Spitzentennis der Extraklasse. Beeindruckend: Fast die komplette Weltspitze hat zugesagt – neun der Top-Ten-Spielerinnen und -Spieler aus dem Einzelranking werden in New York aufschlagen.

Ein wahres Tennisfest erwartet die Zuschauer, wenn insgesamt 16 Teams um das stattliche Preisgeld von einer Million Dollar kämpfen. Neben dem serbischen Duo Djokovic/Danilovic sorgen weitere Traumpaare für Aufsehen: Zheng/Draper, Sinner/Navarro, Paolini/Musetti, Paul/Pegula, Andreeva/Medvedev, Fritz/Rybakina, Sabalenka/Dimitrov, Tiafoe/Keys, Swiatek/Ruud, Tsitsipas/Badosa, Raducanu/Alcaraz, Shelton/Townsend sowie Osaka/Kyrgios komplettieren das Starterfeld.

Italienische Favoriten

Trotz der geballten Starpower sehen Experten bereits jetzt das italienische Duo Sara Errani und Andrea Vavassori in der Favoritenrolle. Die beiden triumphierten erst kürzlich bei den French Open im Mixed-Bewerb.

Das Turnierformat ist auf Tempo und Dynamik ausgelegt: Bis zum Finale wird in Sätzen mit jeweils vier Games gespielt, bei 4:4 entscheidet ein Tie-Break, bei 40:40 gibt es keine Vorteile.

Serbische Premiere mit Potenzial

Für das serbische Duo Djokovic/Danilovic markiert das Turnier einen besonderen Meilenstein: Es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt im Mixed-Doppel auf Grand-Slam-Ebene. Obwohl sie bisher keine dokumentierten gemeinsamen Turniererfolge vorweisen können, könnte die Kombination aus Djokovics Erfahrung und Danilovics frischem Talent für Überraschungen sorgen.

Experten betrachten sie als eine der interessantesten neuen Paarungen des reformierten Bewerbs.

Prestigeträchtige Kulisse

Im Endspiel werden die Sätze dann auf sechs Games verlängert, mit einem Super-Tie-Break als möglichem Showdown. Die Begegnungen finden auf den prestigeträchtigsten Courts der Anlage statt – dem Arthur Ashe Stadium und der Louis Armstrong Arena. Diese Kulisse unterstreicht den hohen Stellenwert, den die Veranstalter dem Mixed-Doppelbewerb einräumen.

Und macht ihn zu einem der attraktivsten Programmpunkte des Grand-Slam-Turniers.