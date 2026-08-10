Nach Ryanair-Rückzug: Air Serbia übernimmt Flüge von Niš nach Wien und Malta

Ryanair zieht sich aus Niš zurück – doch zwei wichtige Verbindungen bleiben bestehen: Air Serbia springt ein und übernimmt ab Herbst die Strecken nach Wien und Malta.

Für Reisende aus Südserbien gibt es kurz vor Beginn des Winterflugplans eine wichtige Änderung: Air Serbia übernimmt ab dem 25. Oktober 2026 die Direktverbindungen von Niš nach Wien und Malta. Beide Ziele werden künftig zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und sonntags, von der serbischen nationalen Fluggesellschaft angeflogen.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Ryanair zieht sich mit Beginn des Winterflugplans 2026/27 aus Niš zurück. Die irische Billigfluggesellschaft hatte bislang unter anderem die Verbindungen nach Wien und Malta angeboten und ursprünglich geplant, beide Strecken auch im Winter weiterzuführen. Der Ticketverkauf für die Wintersaison wurde jedoch eingestellt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Air Serbia springt ein

Damit verhindert Air Serbia, dass zwei für den Flughafen „Konstantin der Große“ wichtige internationale Direktverbindungen mit dem Rückzug von Ryanair wegfallen. Statt erstmals neue Ziele ab Niš zu erschließen, führt Air Serbia somit die direkte Anbindung an Wien und Malta unter eigener Flagge fort. Ryanair bietet die Strecke Niš–Wien derzeit noch an; Flüge sind bis in den Oktober hinein buchbar.

Besonders die Verbindung nach Wien ist für viele Reisende aus Südserbien von Bedeutung. Die österreichische Hauptstadt verfügt über eine große serbische und südosteuropäische Community und ist sowohl für Familienbesuche als auch für Geschäfts- und Privatreisen ein wichtiges Ziel. Malta wiederum ist neben seiner touristischen Bedeutung auch Wohn- und Arbeitsort zahlreicher Menschen aus der Region.

Ryanair nennt Probleme bei Betankung

Ryanair begründete seinen Rückzug aus Niš mit regulatorischen Problemen im Zusammenhang mit der Treibstoffversorgung des Flughafens. Gegenüber Medien sprach die Airline von „fuel regulatory issues affecting the airport“. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen wurden zunächst nicht genannt.

Der Rückzug bedeutet, dass Ryanair während des Winterflugplans 2026/27 keine Verbindungen von Niš anbieten wird. Umso bedeutender ist der Schritt von Air Serbia: Mit Wien und Malta übernimmt die nationale Fluggesellschaft genau jene beiden Ryanair-Strecken, die ursprünglich auch über den Winter bestehen bleiben sollten.

Zweimal pro Woche

Die neuen Air-Serbia-Flüge starten am 25. Oktober 2026 und werden jeweils mittwochs und sonntags angeboten. Die Verbindung nach Wien ist bereits im Buchungssystem der Fluggesellschaft für den Winter verfügbar.

Für Passagiere aus Niš und dem Süden Serbiens bleibt damit trotz des Ryanair-Rückzugs eine direkte Verbindung zu beiden europäischen Destinationen bestehen. Aus einem möglichen Verlust zweier wichtiger Strecken wird damit ein Wechsel der Fluggesellschaft: Ryanair geht – Air Serbia übernimmt.