Dorotheum-Räuber geschnappt: Drogenszene im Visier der Ermittler

Ein Raubüberfall auf ein Dorotheum in Wien sorgte für Großeinsatz – nun hat die Polizei einen Verdächtigen im Visier.

Kurz nach dem Raubüberfall auf eine Dorotheum-Filiale in Wien-Währing vom vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Polizeisprecherin Anna Gutt bestätigte der APA am Montagvormittag einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung.

Verdächtiger gefasst

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 36-jährigen österreichischen Staatsbürger. „Er ist polizeilich zuvor schon einmal in Erscheinung getreten“, sagte Gutt.

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Der Überfall hatte einen Großeinsatz der Polizei in der Umgebung ausgelöst. Am Donnerstag war die Währinger Straße wegen des Raubüberfalls gesperrt. Nach Angaben der Polizei war der Tatverdächtige bei seiner Flucht offenbar nicht mehr in der Dorotheum-Filiale, die mutmaßliche Beute wurde am Tatort gefunden.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann amtsbekannt und soll Verbindungen zur Drogenszene aufweisen. Die Einvernahme wurde bereits gestartet.