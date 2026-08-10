Wien: PENNY spendet 20.000 Euro für Tiere in Not

Ein Scheck, ein Handschlag – und dahinter steckt mehr als eine Spende. Wien setzt ein Zeichen für den Tierschutz.

Den Auftakt der Kooperation markierte ein gemeinsamer Fototermin, bei dem ein Scheck in Höhe von 20.000 Euro übergeben wurde. Laut einem Bericht der Wiener Rathauskorrespondenz richtet PENNY mit diesem Schritt sein Engagement gezielt auf den Tierschutz aus.

Das TierQuarTier Wien zählt zu den bedeutendsten Einrichtungen für Tiere in Not in Wien. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat das Tierheim knapp 18.000 Tieren eine neue Heimat vermittelt. Die Organisation kümmert sich nicht nur um die Versorgung, Betreuung und Weitervermittlung von Tieren, sondern leistet darüber hinaus wertvolle Aufklärungsarbeit rund um das Thema verantwortungsvoller Umgang mit Tieren.

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Gemeinsame Aktionen

Durch die neu geschlossene Partnerschaft soll diese Tätigkeit weiter ausgebaut werden – mit dem Ziel, einem breiteren Publikum das Thema Tierschutz und artgerechte Tierhaltung näherzubringen. Vorgesehen sind zudem gemeinsame Informationsveranstaltungen und Aktionen, an denen sowohl Kundinnen und Kunden als auch Beschäftigte des Unternehmens teilnehmen können.

PENNYs Tierschutz-Engagement

Dass Tierschutz bei PENNY kein neues Anliegen ist, zeigt ein Blick in die Unternehmensgeschichte: Bereits seit 2021 verzichtet der Lebensmittelhändler als erster seiner Art in Österreich auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern in seinen Filialen – eine Maßnahme, die Tiere vor den Belastungen durch Lärm und Stress in der Silvesternacht bewahren soll. Die aktuelle Zusammenarbeit mit dem TierQuarTier Wien reiht sich damit organisch in ein bereits bestehendes, langjähriges Engagement ein.

Die finanzielle Unterstützung soll gezielt dort eingesetzt werden, wo der Bedarf am größten ist: im täglichen Betrieb des Tierheims sowie bei der Betreuung der dort untergebrachten Tiere.