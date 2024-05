Nach Skandal: Neue Plakate und Videobotschaft von Schilling (VIDEO)

Die Grünen setzen im EU-Wahlkampf auf einen Neuanfang. Inmitten der Kontroversen um ihre Spitzenkandidatin enthüllte die Partei am Freitag ihre zweite Plakatkampagne. Zusätzliche tritt Lena Schilling, die Spitzenkandidatin der Grünen, mit einer persönlichen Videobotschaft an die Öffentlichkeit. In diesem emotionalen Appell räumt sie Fehltritte ein, stellt sich den Vorwürfen und bekräftigt ihren Einsatz für eine bessere Zukunft.

Start der zweiten Plakatwelle

Dieser Strategiewechsel kommt als direkte Antwort auf die anhaltenden Diskussionen und die Kritik der vergangenen Tage. Die Grünen geben zu, dass die Kampagne angepasst wurde, um die Aufmerksamkeit zurück auf die Kernthemen zu lenken. „Die Angriffe auf Schillings Persönlichkeit drohten, die wesentlichen Themen aus dem Blickfeld zu verdrängen. Mit der zweiten Welle der Plakate wollen wir diese wieder in den Vordergrund rücken“, erklärt die Partei. Lena Schilling ist auf nur einem der neuen Plakate zu sehen, ohne dabei namentlich genannt zu werden, begleitet vom Slogan: „Weil‘s um Europa geht“.

Lesen Sie auch: Lena Schillings Umfragewerte sinken in den Minusbereich Aktuelle Vertrauensumfragen zeigen, dass sich Lena Schilling mit einem dramatischen Einbruch ihrer Beliebtheitswerte konfrontiert sieht.

Ehepaar Bohrn Mena verklagt Lena Schilling Die grüne EU-Kandidatin Lena Schilling steht im Zentrum einer juristischen Auseinandersetzung mit dem Ehepaar Bohrn Mena.

"Katastrophe": Skandal um grüne EU-Kandidatin Lena Schilling Die Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, steht im Zentrum einer brisanten Debatte. Ihre Eignung wird in Frage gestellt.

Entschuldigung und Neubewertung

Die Präsentation der neuen Kampagne begann mit einer offenen Entschuldigung für die jüngsten Kontroversen. Sowohl Schilling als auch der Parteichef Werner Kogler räumten Fehler ein und drückten ihr Bedauern aus. Schilling gestand ein, dass sie in ihrer Reaktion auf die Vorwürfe möglicherweise „ein bisschen zu viel gemauert“ habe, während Kogler seine früheren, scharf formulierten Verteidigungen revidierte: „Ich muss zugeben, dass ich überreagiert habe. Für mein unangemessenes Verhalten entschuldige ich mich.“

Kampf um Vertrauen und Transparenz

Die vergangenen Tage waren für Lena Schilling eine Achterbahn der Emotionen. Gerüchte und Vorwürfe aus ihrem Privatleben haben nicht nur ihre Person, sondern auch die Kampagne ihrer Partei zur EU-Wahl überschattet. In einem Video, das sie am Freitagabend auf Instagram teilte, sucht Schilling die direkte Konfrontation mit diesen Anschuldigungen.

Ein Versprechen der Offenheit

„Ich habe immer gesagt, ich möchte offen und ehrlich mit euch sein“, so Schilling in ihrem Statement. Sie entschuldigt sich für ihre anfängliche Zurückhaltung und verspricht, sich den aufkommenden Fragen zu stellen. Ihre Worte sind eine direkte Reaktion auf die Unsicherheiten und Zweifel innerhalb ihrer Anhängerschaft.

Schilling adressiert mehrere spezifische Anschuldigungen: von Missverständnissen bezüglich eines Unterstützungsbriefes für eine Freundin über Fehlinterpretationen eines Rücktritts eines Abgeordneten bis hin zu unberechtigten Beschuldigungen gegen einen Journalisten. Sie betont, nicht aus Schadenfreude gehandelt zu haben, sondern aus einer Position des Bedauerns und der politischen Überzeugung.

„Nein“ zum Rücktritt

Ungeachtet der persönlichen Herausforderungen betont Schilling ihren unveränderten Fokus auf politische Ziele. „Ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, aus denen ich lernen möchte. Aber mein Herz schlägt für die Politik und den Kampf für eine bessere Welt“, sagt sie.

Auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt antwortete Schilling, dass solche Anschuldigungen zwar persönlich belastend seien, sie aber fest entschlossen sei, ihren politischen Weg fortzusetzen: „Ein klares ‚Nein‘ zu einem Rückzug“, bekräftigte sie.