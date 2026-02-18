Nach Skopje-Hexenkessel: Senidah bringt jetzt Novi Sad zum Beben

Von Skopje nach Novi Sad: Senidahs musikalischer Triumphzug durch den Balkan geht weiter. Nach einem dreistündigen Feuerwerk steht bereits das nächste Highlight bevor.

Skopje-Konzert

Ein Wochenende ganz im Zeichen musikalischer Leidenschaft erlebte Skopje, als Senidah am Valentinstag die Arena „Jane Sandanski“ in einen Hexenkessel verwandelte. Die Künstlerin, die wie kaum eine andere balkanische Wurzeln mit internationalem Flair verbindet, lieferte eine knapp dreistündige Performance ab, die das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute in ihren Bann zog.

Nach dem umjubelten Auftritt konnte die sichtlich bewegte Künstlerin ihre Begeisterung kaum verbergen. „Es war einfach grandios. Nordmazedonien hat etwas ganz Besonderes – hier geben alle Vollgas, egal ob in der ersten oder letzten Reihe. Alle singen mit, springen, recken die Arme nach oben… Wirklich unbeschreiblich“, schwärmte Senidah im Anschluss.

Novi-Sad-Highlight

Während die Nachklänge des Skopje-Konzerts noch in den Ohren vieler Fans nachhallen, richtet sich der Blick bereits nach Norden. Am Samstag, dem 28. Februar, steht das nächste Highlight im Kalender: Senidah wird den SPENS in Novi Sad zum Beben bringen. Die Stadt, die für ihr anspruchsvolles Musikpublikum bekannt ist, darf sich auf ein audiovisuelles Erlebnis freuen, das komplett von SKYMUSIC & Music Week Concerts organisiert und produziert wird.

Besonderes Programm

Für ihren Auftritt in der Hauptstadt der Vojvodina (serbische Provinz) hat Senidah ein besonderes Programm zusammengestellt und macht keinen Hehl daraus, dass sie hohe Erwartungen an das dortige Publikum hat. „Ich kann es kaum erwarten, mit den Menschen in Novi Sad zu feiern. Ich weiß, dass man dort auch jene Songs liebt, die nicht sofort ins Ohr gehen – wie ‚Lanci ljubavi‘ oder ‚Strava‘. Das schätze ich sehr. Macht euch bereit, es wird eine unvergessliche Nacht!“, verspricht die Künstlerin.

Mit einem Funkeln in den Augen.