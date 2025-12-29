Nächtliche Balkon-Kletterer räumen Wohnung leer – Fahndungsfoto

Nach einem nächtlichen Einbruch in Wien-Donaustadt fahndet die Polizei öffentlich nach zwei Verdächtigen. Die Ermittler veröffentlichten Fotos der mutmaßlichen Täter und bitten die Bevölkerung um Unterstützung bei deren Identifizierung.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 24. Mai 2025, zwischen 1.00 und 4.30 Uhr, als Unbekannte über die Balkontür in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eindrangen.

Entstandener Schaden

Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter unter anderem eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bankkarten. Besonders schwerwiegend: Die gestohlene Bankomatkarte wurde noch am selben Morgen mehrfach für Zahlungen verwendet, wodurch dem Opfer ein Schaden im dreistelligen Eurobereich entstand. Den Ermittlern gelang es inzwischen, Aufnahmen der Tatverdächtigen zu sichern.

⇢ Dreiste Autodiebe auf Beutetour: Polizei warnt vor „Schnallern



Hinweise erbeten

Die Veröffentlichung der Fotos erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durch die Landespolizeidirektion. Personen, die Hinweise zur Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 zu melden.

Hinweise können auch anonym abgegeben werden.