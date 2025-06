Nahost-Eskalation: Stocker erhöht Sicherheitsmaßnahmen in Österreich

Während der Nahost-Konflikt zwischen Israel und Iran eskaliert, verstärkt Österreich seine Sicherheitsmaßnahmen. Das Krisenkabinett tagt, der Nationale Sicherheitsrat wird einberufen.

Angesichts der Eskalation im Nahost-Konflikt zwischen Israel und dem Iran sowie des zeitweiligen militärischen Engagements der USA zur Verhinderung iranischer Atomwaffenprogramme hat Österreich seine Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bestätigte dies am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Die intensivierten Schutzmaßnahmen betreffen vor allem internationale Einrichtungen, amerikanische und israelische Institutionen sowie Personen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial.

Im Bundeskanzleramt tagte seit den Morgenstunden das Bundes-Krisensicherheitskabinett unter Beteiligung von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der in Wien beheimateten Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA). Für den späteren Nachmittag berief die Bundesregierung den Nationalen Sicherheitsrat im Parlament ein. Dort sollen die Parlamentsparteien über die aktuelle Sicherheitslage informiert und mögliche Konsequenzen diskutiert werden, erläuterte Kanzler Stocker.

⇢ Atomalarm in Wien: IAEO-Chef beruft Krisensitzung ein



Diplomatische Bemühungen

In seiner Stellungnahme sprach der Bundeskanzler US-Präsident Donald Trump seinen Dank für die mittlerweile eingetretene Waffenruhe aus. Stocker betonte die Notwendigkeit, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln oder besitzen dürfe. Er forderte die Islamische Republik nachdrücklich zur Wiederaufnahme der Kooperation mit der IAEA auf – eine Zusammenarbeit, deren Aussetzung das iranische Parlament kurz zuvor beschlossen hatte.

Anhaltende Spannungen

Iran ignoriert die internationale Atomaufsicht und setzt sein Uranprogramm fort. Israel bekräftigt derweil seine Entschlossenheit, den Kampf gegen die „iranische Achse“ zum Abschluss zu bringen.

⇢ Ex-Mossad-Agentin warnt: Iran versteckt Material für 10 Atombomben



Bedrohungslage für Österreich

Das österreichische Innenministerium stuft die aktuelle Bedrohungslage für das Land weiterhin als erhöht ein, sieht jedoch derzeit keine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung. Besonders internationale und jüdische Einrichtungen stehen unter verstärkter Beobachtung. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) nimmt laufend Lagebeurteilungen vor und passt die Sicherheitsmaßnahmen in enger Abstimmung mit internationalen Partnern an. Konkrete Details zu den Schutzmaßnahmen werden aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht, Ziel sei es aber, durch kontinuierliche Lagebeobachtung und gezielte Präventionsstrategien ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

⇢ Trumps Friedenspoker: Waffenruhe zerbricht nach nur wenigen Stunden