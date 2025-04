Naschmarkt neu belebt: Bioprodukte und Showküche im Herbst

Der Wiener Naschmarkt wird umgestaltet: Neue Betreiber für Marktstände stehen fest. Im Herbst sollen Halle und Naschpark fertig sein.

Die Umgestaltung des Wiener Naschmarkts macht Fortschritte, nachdem am Freitag die künftigen Betreiber der neuen Marktstände vorgestellt wurden. Die Fertigstellung der Halle auf dem Gelände des Bauernmarkts ist für den Herbst geplant. Laut Martin Jank vom Wiener Gewässermanagement sind der Rohbau des Kellers, das Treppenhaus und die Bodenplatte für den etwa 850 Quadratmeter großen Marktraum mit begehbarem Dachgarten bereits fertiggestellt. Der Hochbau soll in den kommenden Monaten weitergeführt werden, und eine Showküche wird in den Marktraum integriert. Obwohl ein genaues Fertigstellungsdatum noch nicht bekannt ist, wird die Vollendung im Herbst erwartet.

Naschpark und Marktstände

Zeitgleich werden Arbeiten für den „Naschpark“ auf dem bisherigen Parkplatz durchgeführt. Auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern sollen 80 Bäume gepflanzt werden, um Schatten zu spenden. Markus Ornig, NEOS-Märktesprecher, kritisierte die bisherige Situation, während Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher von Mariahilf (SPÖ), betonte, dass der „Naschmarkt nun deutlich an Attraktivität“ gewinne. Für die 13 Stände im Marktraum gab es etwa 200 Bewerbungen. Marktamtsdirektor Andreas Kutheil erklärte, dass bei der Auswahl der Standbetreiber Nachhaltigkeit und der Anteil an Bioprodukten entscheidend waren. Zu den ausgewählten Ständen gehören eine Bio-Fleischerei, eine Schokoladenmanufaktur, zwei Fischhändler sowie Anbieter von Delikatessen und Obst und Gemüse.

Ein Bäcker wird ebenfalls bis Herbst einziehen.

Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) betonte, dass den Standbetreibern im neuen Marktraum „kostengünstige Verkaufsfläche“ zur Verfügung gestellt wird.