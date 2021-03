Nationales Sicherheitszeichen: Kroatien-Urlaub soll ab Pfingsten möglich ein

Die kroatische Regierung arbeitet derzeit unter Hochdruck an Lösungen für den Tourismus. Und schon zu Pfingsten sollen Reisende wieder an die Adria fahren können.

Seit Ausbruch der Coronapandemie und dem mehr oder weniger kompletten Stillstand des Tourismus kämpft Kroatien mit immer größeren wirtschaftlichen Herausforderungen. Die zuständigen Behörden und Regierungsmitglieder arbeiten aus diesem Grund fieberhaft an Konzepten, die einen relativ normalen Tourismus trotz Corona ermöglichen sollen.

„Stay safe in Croatia“

Zagreb kündigte an, in den kommenden Tagen ein umfassendes Sicherheitskonzept unter dem Namen „Stay safe in Croatia“ vorzustellen. Dieses soll neben kostenlosen Corona-Tests für Touristen auch andere Hygienemaßnahmen beinhalten, die bereits mit Pfingsten einen Urlaub im schönen Adrialand ermöglichen sollen.

Wenn auf einer touristischen Stätte das Sicherheitszeichen zu sehen ist, „dann könne man sicher sein, dass an dieser Stätte die vorgeschriebenen epidemiologischen Maßnahmen und die Empfehlungen für den Gesundheitsschutz umgesetzt werden“, ist auf der offiziellen Seite zu lesen.

