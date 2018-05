Neue AK-Präsidentin strebt 35-Stunden-Woche ohne vollen Lohnausgleich an

Die neue Arbeiterkammer-Präsidentin, Renate Anderl (SPÖ), ist nicht bereit eine Kürzung der Mittel für die AK hinzunehmen.

Der Weiteren möchte die neue AK-Präsidentin Anderl die Arbeitszeiten reduzieren. Eine Verkürzung von 38,5 Stunden auf 35 Stunden wäre für Anderl ein erster Schritt, berichtet „Kurier“. Der volle Lohnausgleich soll nicht erfolgen, nur ein bestimmter Anteil.

Im APA-Interview habe sich die AK-Präsidentin nicht auf Zahlen festgelegt. Die Arbeit solle grundsätzlich auf mehr Menschen verteilt werden, durch beispielweise eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche.

Lesen Sie auch: Schwarz-Blau: Das sind die Beschlüsse der neuen Regierung Am Montag wird die neue Regierung voraussichtlich angelobt. Hier der Überblick über die wichtigsten Beschlüsse der Koalitionsverhandler ÖVP und FPÖ. Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ scheinen sich in der Endphase zu befinden. Am Donnerstag wurde der Bundespräsident Alexander Van der…

Für Anderl kommt eine Kürzung der Mittel für die AK nicht in Frage. Sie bietet der Koalition an, das Leistungsangebot zu erweitern. Die Regierung könne dann ja sagen, sie habe indirekt diese Verbesserung für die Arbeitnehmer bewirkt, so Anderl im APA-Interview. Sollten die Kürzungen eingeführt werden, müssten Betroffene einen Rechtsanwalt in Anspruch nehmen, statt der 2.000 persönlichen Berater der AK.