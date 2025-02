Neue Betrugsmasche an Parkautomaten

Betrüger setzen auf „Quishing“: Mit QR-Codes an Parkautomaten locken sie ahnungslose Opfer in die Falle. Eine neue Welle von Betrugsfällen droht.

Die Polizei hat eine Warnung vor einer neuartigen Betrugsmethode namens „Quishing“ ausgesprochen. Diese Masche nutzt QR-Codes an Parkautomaten, um an persönliche Daten zu gelangen. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des bekannten „Phishings“, so das Landeskriminalamt in der Steiermark.

Gefahr durch QR-Codes

„Quishing“ birgt das Potenzial, viele Betrugsanzeigen nach sich zu ziehen. Die Betrüger platzieren QR-Code-Aufkleber mit der Aufforderung „Scannen und Bezahlen“ auf öffentlichen Parkscheinautomaten. Wird der QR-Code gescannt, gelangt der Nutzer auf eine täuschend echte, aber gefälschte Webseite der Betrüger. Dort geben die Opfer ihre persönlichen Daten ein, was den Betrug ermöglicht.

Bereits gemeldete Fälle

Betrugsfälle wurden bereits in mehreren Bundesländern gemeldet. Das Landeskriminalamt in der Steiermark betont die Wichtigkeit einer rechtzeitigen Warnung, um weiteren Schaden zu verhindern.