Neue Corona-Variante aus Russland könnte lebensgefährlich werden

Bei Fledermäusen wurde ein neues Coronavirus entdeckt, das dem Menschen neue Probleme bereiten könnte, da das Virus menschliche Zellen infizieren kann und bereits den Immunschutz durch Covid-Impfstoffe umgehen kann.

Laut einem in der Zeitschrift PLOS Pathogens veröffentlichten Bericht haben Wissenschaftler unter der Leitung von Michael Letko, einem Assistenzprofessor an der Paul G. Allen School of Global Health an der University of Washington, eine Gruppe von Coronaviren gefunden, die dem SARS-CoV-2 ähneln. Diese wurden ursprünglich in 2020 in Fledermäusen entdeckt, die in Russland leben.

Damals glaubte man nicht, dass das Virus mit dem Namen Khosta-2 eine Bedrohung für den Menschen darstellt. Als Letkos Team jedoch eine genauere Analyse durchführte, stellte es fest, dass das Virus menschliche Zellen im Labor infizieren könnte. Das ist das erste Warnzeichen, dass es zu einer möglichen Gesundheitsbedrohung werden könnte. Ein verwandtes Virus, das auch in russischen Fledermäusen vorkommt, Khosta-1, konnte nicht leicht in menschliche Zellen eindringen, aber Khosta-2 schon. Khosta-2 bindet nämlich an dasselbe Protein, ACE2, das SARS-CoV-2 verwendet, um in menschliche Zellen einzudringen. “Rezeptoren auf menschlichen Zellen sind der Weg, auf dem Viren in Zellen eindringen”, sagte Letko. „Wenn das Virus nicht durch die Tür eindringen kann, kann es auch nicht in die Zelle eindringen, und es ist schwierig, irgendeine Art von Infektion festzustellen“, fügte er hinzu.

Khosta-2 scheint dieses Problem jedoch nicht zu haben, da es menschliche Zellen leicht infizieren kann.

Noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass, als Letko das Serum von Personen, die gegen Covid geimpft worden waren, mit Khosta-2 kombinierte, die Antikörper im Serum das Virus nicht neutralisierten konnten. Dasselbe passierte, als das Team das Khosta-2-Virus mit Serum von Menschen kombinierte, die sich von einer Infektion mit der Omikron-Variante erholt hatten. „Wir wollen niemanden erschrecken und sagen, dass dies ein Virus ist, das völlig resistent gegen Impfstoffe ist“, sagt Letko. „Aber die Tatsache, dass in der Natur Viren mit diesen Eigenschaften zirkulieren – sie können an menschliche Rezeptoren binden und werden durch die derzeitigen Reaktionen auf Impfstoffe nicht so neutralisiert – ist besorgniserregend“, fügte er hinzu.

Die gute Nachricht ist, dass die Studien von Letko zeigen, dass Khosta-2, wie auch die Omicron-Variante von SARS-CoV-2, keine Gene zu haben scheint, die darauf hindeuten, dass es beim Menschen schwere Krankheiten verursachen könnte. Aber das könnte sich ändern, wenn Khosta-2 beginnt, weiter zu zirkulieren und sich mit Genen von SARS-CoV-2 zu vermischen.

„Eines der Dinge, worüber wir uns Sorgen machen, ist, dass verwandte Coronaviren, wenn sie in dasselbe Tier und in dieselben Zellen eindringen, sich rekombinieren können und daraus ein neues Virus entsteht“, sagt Letko. „Die Sorge ist, dass SARS-CoV-2 wieder in Tiere eindringen könnte, die mit so etwas wie dem Khosta-2-Virus infiziert sind, und menschliche Zellen rekombinieren und infizieren könnte. Sie könnten gegen die durch den Impfstoff erreichte Immunität resistent sein und auch einige virulentere Faktoren aufweisen. Wer weiß, wie die Chancen stehen, aber theoretisch könnte es während der Rekombination passieren“, sagte Letko.

Es ist ein wichtiger Gedankenanstoß, dass Krankheitserreger bereit sind und darauf warten, von jeder Art von Tier auf den Menschen überzuspringen. Und in vielen Fällen, wie bei SARS-CoV-2, werden diese Mikroben für den Menschen neu sein und daher auf wenig Widerstand in Form einer Immunität gegen sie stoßen. „Diese Viren sind wirklich weit verbreitet und werden weiterhin ein Problem für die Menschen darstellen“, sagt Letko.

Die Ergebnisse stammen aus einem Bericht der Task Force der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach sich eine nachhaltige Reaktion auf die Covid-19-Pandemie in Form von Tests, Impfungen und Behandlungen verzögert. Mit einer geringeren globalen Immunität gegen das aktuelle SARS-CoV-2-Virus wird der Kampf gegen alle neuen Krankheitserreger, einschließlich neuer Coronaviren wie Khosta-2, schwieriger. Nach den neuesten Daten der WHO hat ein Viertel der Menschen weltweit noch nicht die erste Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten.

