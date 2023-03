Neue Flamme: Ist Nucci mit dieser Balkan-Sängerin zusammen?

Der populäre serbische Rapper, Igor Panic, besser bekannt als Nucci, faszinierte alle mit seiner Antwort auf die Frage nach dem Flirt mit seiner Kollegin Teodora Dzehverovic.

Da über ihre Beziehung viel spekuliert wurde, interessierte es die Zuschauer eines serbischen Fernsehens, ob es zwischen ihnen nicht mehr als nur Freundschaft gebe. Nucci blieb in seiner Antwort erneut neutral.

„War es ein Flirt oder nur ein Streich?“, fragte der Moderator.

„Wie man es versteht. Es war für mich jedenfalls interessant, sei es ein Flirt oder nicht. Mit Tea ist es für mich immer interessant“, blieb Nucci mysteriös.

Diese Nachricht wurde übrigens durch die Kommunikation zwischen diesen Sängern ausgelöst, da Nucci kürzlich einen Kommentar unter Teodoras neuem Foto hinterlassen hatte: „So lala“, worauf Dzehverović antwortete: „Stimmt, du magst keine Blondinen“.

Die Korrespondenz hörte hier nicht auf.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

„Ich warte darauf, dass du schwarze Haare hast“, schrieb ihr der Rapper.

„Würdest du dich dann endlich in mich verlieben?“, fragte sie.

„Wir würden zusammen sein“ antwortete Nucci und setzte ein schwitzendes Emoticon.

„Das ist genug, wir werden hier nicht mehr flirten“, sagte Tea mit einem sabbernden Emoticon.

Übrigens hat Nucci Teodoras Lied „Vu“ aufgeführt, und in einem seiner Texte gibt es die Zeile „Süß wie Tea, deshalb nenne ich sie Gasolina“, was wieder an eines ihrer Songs erinnert. Es scheint, dass die Funken schon lange brodeln, doch ob eine neue Liebesbeziehung entsteht, bleibt abzuwarten.

Zur Erinnerung. Teodora wurde kürzlich mit dem Basketballer des Clubs Crvena Zvezda Luca Vildoz in Verbindung gebracht, doch die Sängerin hat wiederholt darauf hingewiesen, dass sie Single ist und nicht viel über ihr Liebesleben sprechen möchte.