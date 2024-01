Neue Herausforderung für Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, der schwedische Fußballstar, der die Fans mit seinen bemerkenswerten Toren und unvergesslichen Auftritten in Atem hielt, hat eine neue Herausforderung gefunden. Er tauscht das Grün des Fußballplatzes gegen das Grau der New Yorker Finanzwelt ein.

Nach einer beeindruckenden Karriere auf dem Rasen hat Ibrahimovic beschlossen, seine Erfahrungen und Fähigkeiten in die Welt der Finanzen zu übertragen. Er wird als Operating Partner bei RedBird Capital Partners, einer renommierten US-Investmentfirma, tätig sein.

Investmentberater

Ibrahimovic, der im Juni 2023 im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt vom aktiven Fußball bekannt gab, wird nun seine Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst von RedBird Capital Partners stellen. Das Unternehmen mit Sitz in New York ist bekannt für seine Investitionen in Sport, Medien und Entertainment, darunter auch eine Beteiligung am AC Milan, bei dem Ibrahimovic einst selbst spielte.

In seiner neuen Rolle bei RedBird Capital Partners wird Ibrahimovic weitreichende Verantwortung tragen. Er wird neue Investitionsmöglichkeiten analysieren, kommerzielle Projekte begleiten und die globale Strategie weiterentwickeln, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Die Erwartungen an den ehemaligen Fußballstar sind hoch. „Seine Popularität wird dem Konzern nützlich sein“, betonte Gerry Cardinale, Managing Partner und Gründer von RedBird Capital Partners.

Wichtige Rolle bei AC Milan

Doch Ibrahimovics Verantwortung endet nicht mit seiner Rolle bei RedBird. Er wird auch weiterhin als Senior Advisor für den AC Milan tätig sein. Hier soll er die Geschäftsleitung und Eigentümer des Fußballclubs unterstützen. Ein Schritt, der angesichts seiner Vergangenheit als Spieler für den Club nur logisch erscheint.

Ibrahimovics Werdegang ist beeindruckend. Er spielte während seiner Karriere für verschiedene Vereine, darunter Juventus und Barcelona. Neben seiner Fußballkarriere hat er sich auch als Autor einer Autobiografie, als Investor und als Marketingexperte einen Namen gemacht.