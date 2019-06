Neue Studie: Sonnencreme ist bereits nach einem Tag im Blutkreislauf nachweisbar!

Teile diesen Beitrag:







Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Wichtigkeit von Sonnenschutzmitteln. Inzwischen kam es zur erwiesenen Erkenntnis, dass die Chemikalien dieser Cremes schon nach einem Tag im Blutkreislauf nachweisbar sind.

Sonnencremes schützen bekanntlich vor Sonnenbrand und Hautkrebs, doch die Inhaltsstoffe könnten bedenklicher sein, als bisher angenommen. Wie eine US-Studie ergab, können die Chemikalien von Sonnenschutzmitteln bereits nach nur einem Strandtag im Blutkreislauf nachgewiesen werden.

Lesen Sie auch: Nazi-Vorwurf gegen Strache: „Deutsche Heilgrüße“ nach „Deutsch-Österreich“ (FOTOS) Der Falter veröffentlichte einen Artikel, in welchem der ehemalige FPÖ-Parteichef abermals mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird. HC Strache reagierte auf Facebook.

Weiters zeigte sich, dass sich die Inhaltsstoffe im Blutkreislauf bei Anwendung nach mehreren Tagen konzentrieren und zumindest 24 Stunden im Körper nachgewiesen werden können, nachdem die Anwendung gestoppt wurde. Ob das gesundheitsschädlich ist, wird in weiteren Untersuchungen geprüft.

Im Rahmen der Studie wurden der Urin und das Blut von 24 Probanden auf die Chemikalien Octocrylen, Avobenzon, Oxybenzon, und Ecamsul untersucht, die als UV-Filter eingesetzt werden. Dabei stellte sich heraus, dass alle vier Chemikalien bei allen Probanden in messbaren Konzentrationen enthalten waren. Beunruhigend ist, dass diese nach 24 Stunden so hoch waren, dass weitere Untersuchungen angeordnet wurden.

Nun müssen Hersteller herausfinden, ob die chemische Absorption ein Gesundheitsrisiko darstellt. Allerdings wird dringend davon abgeraten, komplett auf Sonnenschutzmittel zu verzichten.

Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man Mittel verwenden, die statt einem chemischen, einen physikalischen Filter einsetzen, die entweder aus Nanopartikeln, Titanoxid oder Zinkoxid bestehen. Sie streuen oder reflektieren das Sonnenlicht nämlich und dringen nicht in die Haut ein, sondern bleiben ausschließlich an der Oberfläche.