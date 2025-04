Neue Therapie lässt Krebs bei jedem Zweiten verschwinden!

Die CAR-T-Zell-Therapie gegen Krebs zeigt revolutionäre Erfolge in Barcelona. Bei über 50 Prozent der behandelten Patienten verschwanden sämtliche Krebssymptome vollständig.

An einem Krankenhaus in Barcelona haben Mediziner bedeutende Fortschritte im Kampf gegen Krebs erzielt. Durch eine innovative Immuntherapie konnten Spezialisten des Hospital Clinic in der katalanischen Hauptstadt bei mehr als der Hälfte der behandelten Probanden eine vollständige Rückbildung der Krebserkrankung nachweisen. Diese beeindruckenden Resultate wecken nun Erwartungen für zahlreiche weitere Erkrankte.

Die Behandlung kam bei Patienten mit unterschiedlichen Krebsarten zum Einsatz – darunter lymphatische Leukämie, multiples Myelom (Krebserkrankung des Knochenmarks) und Non-Hodgkin-Lymphom (Krebserkrankung des Lymphgewebes). Die Ärzte setzten dabei auf zwei verschiedene Varianten der sogenannten CAR-T-Zell-Therapie. Diese Immuntherapie gilt als letzte Option, wenn konventionelle Behandlungsmethoden versagen.

Funktionsweise der Therapie

Im gesunden Organismus haben T-Zellen die natürliche Funktion, erkrankte Zellen zu eliminieren. Krebszellen entwickeln jedoch Mechanismen, um sowohl dem körpereigenen Immunsystem als auch den T-Zellen zu entgehen. Der innovative Therapieansatz modifiziert die körpereigenen T-Zellen gentechnisch und befähigt sie dadurch, Krebszellen trotzdem zu erkennen.

Der Prozess beginnt mit einer Blutentnahme beim Patienten. Aus dieser Probe isolieren die Forscher die T-Zellen und rüsten sie mit dem chimären Antigenrezeptor (CAR) aus. Im nächsten Schritt erhalten die Patienten ihre nun veränderten CAR-T-Zellen zurück. Diese vermehren sich im Körper und beginnen anschließend mit der gezielten Bekämpfung des Tumors.

Beeindruckende Ergebnisse

„Viele dieser Patienten sind heute geheilt“, erklären die Mediziner aus Barcelona. Die modifizierten CAR-T-Zellen führten bei mehr als 50 Prozent der Probanden zu einer kompletten Remission (vollständiges Verschwinden der Krankheitssymptome). Von einer tatsächlichen Heilung sprechen die Fachleute allerdings erst nach einer fünfjährigen rückfallfreien Zeit. Besonders wirksam zeigte sich die Therapie bei der Behandlung der lymphatischen Leukämie.

Insgesamt profitierten über 500 Patientinnen und Patienten von der neuartigen Behandlungsmethode.

Für viele Betroffene bedeutet die Therapie erneut „Hoffnung auf ein Leben“.