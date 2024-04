Neuer Geldbonus fix: Jetzt bekommt ihr 100 Euro aufs Konto

Wegen der anhaltend hohen Lebenshaltungskosten werden Haushalte mit niedrigem Einkommen erneut automatisch mit einer Zahlung von 100 Euro unterstützt.

Obwohl die Inflation im Vormonat auf 4,1 Prozent gesunken ist, bleibt sie in der Eurozone die dritthöchste. Anstatt zu sinken, steigen die Preise jedoch weiterhin, nur langsamer als zuvor.

Für viele Haushalte, insbesondere für diejenigen mit geringem Einkommen, ist die Krise der steigenden Preise noch längst nicht überstanden. Die hohen Kosten für Lebenshaltung und Energie belasten sie seit über zwei Jahren.

Auszahlung ohne Antrag

Mehr als 186.000 Haushalte in der Steiermark bekommen eine erneute Einmalzahlung als finanzielle Unterstützung. Die steirische Landesregierung hat am Donnerstag beschlossen, dass alle Empfänger des Wohn- und Heizkostenzuschusses 2024 automatisch eine zusätzliche Zahlung von 100 Euro erhalten. Ein Antrag ist dafür nicht erforderlich.

Der Antrag auf Zuschüsse in Höhe von 400 Euro konnte bis Ende März 2024 eingereicht werden. Nach Angaben des Landes Steiermark haben insgesamt 186.358 Haushalte von dieser Unterstützung profitiert. Anspruchsberechtigt waren alle Haushalte in der Steiermark, die Sozial- und Wohnunterstützung erhielten oder deren jährliches Nettoeinkommen maximal 40.045 Euro betrug.

In einigen Bundesländern, insbesondere in Salzburg und Tirol, können Wohn- und Heizkostenzuschüsse weiterhin beantragt und ausgezahlt werden. In anderen Bundesländern sind voraussichtlich ab Herbst mit Beginn der Heizperiode 2024/25 neue Zuschüsse geplant.