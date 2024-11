Neueröffnung: Mega-Schlange vor der SCS Vösendorf

Bereits in den frühen Morgenstunden des Donnerstags versammelten sich Hunderte von Menschen vor dem kürzlich umgebauten Media Markt in Vösendorf. Die Neueröffnung des Elektronikfachgeschäfts, die um 7 Uhr stattfand, sorgte für großen Andrang und teils ungewöhnliche Szenen. Schon gegen 6 Uhr warteten zahlreiche Schnäppchenjäger in langen Schlangen geduldig vor dem Shopping Center Süd auf den Einlass, als ob es Gratisartikel gäbe.

Menschenmassen und lange Warteschlangen

Eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung bildeten sich bereits Menschenreihen, die sich um das gesamte Gebäude erstreckten. Augenzeugenberichten zufolge war die Schlange der Schnäppchenjäger mehrere hundert Meter lang. Diese hohe Nachfrage verdeutlicht den Erfolg der Eröffnungsangebote und das starke Interesse der Verbraucher aus Vösendorf und Umgebung.

Verlockende Rabatte auf Elektronik

Obwohl keine Erzeugnisse kostenlos abgegeben wurden, waren die erheblichen Preisnachlässe auf verschiedene Elektronikartikel wie Handys, Laptops und Fernseher der ausschlaggebende Faktor für den Kundenandrang. Diese attraktiven Angebote waren jedoch nur in begrenzter Stückzahl erhältlich, was die frühe Ankunft vieler Käufer erklärte.