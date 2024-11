Handball-Damen-EM: „Jetzt geht es um den Feinschliff!“

Monique Tijsterman, die Teamchefin der österreichischen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, hat ihren 18-köpfigen Kader für die bevorstehende Europameisterschaft präsentiert. Das Turnier wird zwischen 28. November und 15. Dezember in Österreich, Ungarn und der Schweiz ausgetragen.

Ein starker Kader mit internationaler Erfahrung

Tijsterman verkündete am Dienstag ihre finale Auswahl, die vor allem durch die starke internationale Erfahrung der elf Legionärinnen besticht, die im Kader stehen. Diese Spielerinnen bringen wertvolle Erfahrung aus ausländischen Ligen mit, die für das Team von großem Nutzen sein wird. Darüber hinaus wurden sechs Spielerinnen von Hypo Niederösterreich aus der heimischen Liga nominiert, was die Bedeutung lokaler Talente unterstreicht.

Vorbereitung und Start in die Europameisterschaft

„Wir haben in den verschiedenen Lehrgängen bis zur Euro gut gearbeitet, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt geht es nur mehr darum, uns den Feinschliff zu holen“, erklärte Tijsterman. Die finale Vorbereitung des Teams beginnt bereits am 18. November. Die österreichische Mannschaft wird ihre EM-Kampagne am 28. November mit dem Auftaktspiel gegen die Slowakei starten.