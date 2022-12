Neunjähriges Mädchen stirbt an Kopfläusen

Zwei Frauen im Alter von 38 und 64 Jahren stehen unter Mordverdacht. Ihnen wird vorgeworfen, am Tod ihrer Tochter beziehungsweise Enkeltochter schuld zu sein. Die Neunjährige ist an einer Infektion mit Kopfläusen gestorben.

USA: Die Mutter und die Oma haben das Mädchen verwahrlosen lassen. Die Ermittler fanden in einem Chat-Verlauf, dass ihnen der schlimme Zustand des Kindes bewusst war. Nichtsdestotrotz haben sie das Kind vernachlässigt. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden in der Wohnung gerufen, wo sie das Mädchen bewusstlos vorgefunden haben. Sie versuchten das kleine Mädchen wiederzubeleben, doch jede Hilfe kam zu spät.

„Große Mengen von Käfern“ bedeckten Gesicht des Mädchens

Die „große Mengen von Käfern“ hatten das Gesicht des Kindes zu bedecken begonnen, so die Einsatzkräfte. Ein massiver Befall von Kopfläusen wurde schlussendlich festgestellt. Außerdem war das kleine Mädchen unterernährt gewesen. Laut den Ermittlern gaben an, dass sie an Verwahrlosung verstorben ist.

Bei der Befragung sagte die Schwester des Opfers aus, dass die Mutter versuchte, die Infektion mit Mundwasser zu beseitigen. Zwei weitere Kinder litten auch an Kopfläusen. Nun wurden sie bei anderen Familienmitgliedern untergebracht.