„Nie wieder!“- Tiktoker ist von Kroatiens Meer schockiert (VIDEO)

Der beliebte junge TikToker wird aus seinem Sommerurlaub in Kroatien neben all den Reizen und der Erholung auch ein negatives Erlebnis mitnehmen, da ihm beim Schwimmen im Meer nicht weniger als Kot begegnet ist, wie er seinen vielen Followern erzählte.

Ein junger Mann, der ein Profil auf TikTok unter dem Namen „yourboymoyo“ hat und dem etwas mehr als 2 Millionen Menschen folgen, teilte in diesem sozialen Netzwerk, was ihn während seines Urlaubs in Kroatien überraschte, und das Video wurde in kurzer Zeit viral.

„Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nicht, ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht glauben, was ich gerade mit meinen Augen gesehen habe“, begann dieser junge Mann sein Video.

Wie er seinen Gefährten erzählte, beschloss er, ein echter Abenteurer und Bear Grylls zu werden, also sprang er ins Meer.

„Bro, es ist voller Yachten. Ich bin da und schwimme wie eine Qualle“, sagte er sichtlich aufgeregt, aber was den Eindruck trübte, waren die Exkremente, die er im Wasser sah.

„Es schwimmt auf mich zu. Ich kann nicht atmen. Schau, wie viele Boote es hier gibt. Jemand hat ins Meer gekackt“, sagte der enttäuschte junge Mann und fügte hinzu, dass er nicht noch einmal ins Wasser springen würde.

Während dieser Saison war Kroatien das Thema zahlreicher Videos beliebter TikToker und YouTuber, und die meisten von ihnen waren von der Natur und Schönheit der Küste begeistert, aber von den hohen Preisen enttäuscht.

