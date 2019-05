Nord-Kosovo: Serben flüchten vor Bomben und Schüssen! (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Nachdem Spezialeinheiten in den serbischen Teil von Mitrovica eingedrungen sind, sollen mindestens zwei Serben verletzt worden sein. In den frühen Morgenstunden soll es in dem Ort Zubin Potok (Nord-Kosovo) zu einer Schießerei gekommen sein.

Am Dienstagmorgen sind Kräfte der Spezialeinheit der Kosovarischen Polizei Regional Operational Support Unit (ROSU) im nördlichen und vorwiegend von Serben besiedelten Teil der kosovarischen Stadt Mitrovica eingedrungen.

Wie man nun in einem vom serbischen Portal „Blic“ veröffentlichten Video vom Ort des Geschehens sieht, sind unzählige Serben auf der Flucht vor Bomben und Schüssen. Diese sollen Berichten zufolge von der Spezialeinheit ROSU gezündet worden sein.