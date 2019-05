H&M Designer-Kooperation: Diesen Italiener wollen alle haben!

Teile diesen Beitrag:







Jetzt hat H&M den Designer für seine alljährliche Kooperation, im Rahmen der amfAR-Gala, enthüllt. Eine Besonderheit sorgt dieses Jahr für großen Hype und macht die limitierten Stücke noch exklusiver.

Heuer arbeitet H&M mit dem Designer Giambattista Valli zusammen. In Cannes brachte Valli, zu der Bekanntgabe der Kooperation, gleich die Mädels in passenden Kleidern mit. Darunter waren keine geringeren als Kendall Jenner, Chris Lee, Chiara Ferragni, H.E.R., Bianca Brandolini d’Adda und Ross Lynch die mit dem Italiener über den roten Teppich liefen.

Das Besondere an der Aktion: Sie trugen alle die nochmal limitieren Pre-Collection Kleider, die schon seit 25. Mai in ausgewählten Geschäften und online zu erwerben sind. Die Hauptkollektion wird aber wie gewohnt im November gelauncht.

Seit 2005 führt Giambattista Valli seine gleichnamige Marke. Der gebürtige Römer arbeitet von Paris aus und kreiert dort seine Ready-to-Wear, Haute Couture und Accessoires. Valli, der nun erstmals auch Herrenmode kreiert hat, freut sich über seine Kooperation und meint: „Das gibt mir die Möglichkeit, meine Stilvision und meine Hommage an die Schönheit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“