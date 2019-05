Laut Studie: Frauen sind glücklicher ohne Ehemann oder Kinder

Teile diesen Beitrag:







Wie ein Glücksexperte herausgefunden haben will, sollen Frauen ohne Ehepartner oder Kinder glücklicher durchs Leben gehen. Laut ihm seien traditionelle Erfolgsindikatoren außerdem inzwischen überholt.

Paul Dolan, der britische Psychologe und Professor am Institut Psychological and Behavioural Science der London School of Economics and Political Science befasste sich mit dem Verhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen. Ihm zufolge seien unverheiratete und kinderlose Frauen am Glücklichsten.

Lesen Sie auch: Kinderarzt verbreitet HI-Virus: Über 500 Kinder infiziert! Ein Kinderarzt soll offenbar mit dem HI-Virus kontaminierte Spritznadeln verwendet haben.

Laut des Verhaltensforschers würde diese Bevölkerungsuntergruppe auch länger leben als verheiratete Artgenossinnen und Mütter. Seine Schlussfolgerung habe er nicht nur wissenschaftlich belegt, sondern damit einhergehend auch traditionelle Erfolgsindikatoren ad acta gelegt, da sie nicht mit dem Glück korrelieren.

Dolan zufolge würden verheiratete Menschen nur dann angeben, glücklicher als andere Bevölkerungsuntergruppen zu sein, wenn ihr Partner neben ihnen sitzt. Befindet sich dieser nicht im selben Raum, sehe dies komplett anders aus.

Ihm zufolge sollten Männer sehr wohl heiraten, Frauen hingegen nicht. Der Grund? Männer würden laut Dolan von der Ehe profitieren. Diese Partnerschaft würde sie nicht nur ehrgeiziger und ausgeglichener machen sondern auch risikoscheuer, was zu einem längeren Leben führe.

„Die gesündeste und glücklichste Bevölkerungsgruppe sind Frauen, die nie geheiratet haben oder Kinder hatten“, so Dolan. Seine Erkenntnisse untermauerte der Psychologe auch in seinem neusten Buch „Happy Ever After“ durch verschiedene Studien zu diesem Thema.

Das Einzige, das kinderlose Frauen laut Dolan dennoch unglücklich machen könnte, wäre jenes Stigma, das unverheirateten und Frauen ohne Nachwuchs anhaftet. Nach wie vor müssen sich Frauen, die sich niemals fortgepflanzt haben, mit schweren Verurteilungen herumschlagen. Dabei könnte das, das Beste sein, das ihr jemals passiert ist.