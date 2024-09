Not-OP wegen Blutvergiftung: Dieter Bohlen verlor fast sein Bein

Der deutsche Pop-Titan Dieter Bohlen, bekannt als strenger Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“, lebt in ständiger Angst vor einer Blutvergiftung.

Ein kleiner Kratzer, den er kürzlich bei einem Casting im Europapark Rust erlitt, versetzte ihn sofort in Panik. Die Ursache dieser Angst geht auf eine lebensbedrohliche Sepsis zurück, die eine Notoperation erforderlich machte.

Knie wurde nach Verletzung immer dicker

Vor einigen Monaten zog sich der 70-jährige Musikproduzent beim Tennisspielen eine Knieverletzung zu. „Mein Meniskus hatte etwas abbekommen“, berichtet Bohlen. Ein MRT bestätigte die Verletzung, und die Ärzte empfahlen ihm eine Behandlung in einer „Schnellklinik“. Doch anstatt Verbesserung trat ein: „Mein Knie wurde immer dicker. […] es wurde nicht besser. Ich hatte Schmerzen wie Hölle!“

Trotz wiederholter medizinischer Behandlungen wurden die Schmerzen unerträglich. Neun Tage lang litt Bohlen extrem: „Als mich Carina nach neun Tagen wieder hingebracht hat, haben die nur doof geguckt und meinten: Wir können nichts mehr machen, du musst sofort in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Ich war da schon fast ohnmächtig.“

Schwere Sepsis

Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine umfassende Blutvergiftung und ordneten eine Notoperation an, um Bohlens Bein zu retten. „Mein CRP-Wert lag über 200“, schildert Bohlen der „Bild“. „Es waren sechs verschiedene Keime in meinem Knie und sie wussten nicht, ob sie mein Bein überhaupt retten können.“

Eine zweiwöchige Antibiotika-Behandlung führte allmählich zu einer Verbesserung seiner Gesundheit. Letztlich sank auch sein Entzündungsmarker wieder. Inzwischen, so Bohlen, spielt er sogar wieder Tennis. Sein Knie ist also wieder in Ordnung, jedoch bleibt er verständlicherweise vorsichtig.

Bohlen gilt als einer der erfolgreichsten Pop-Produzenten Deutschlands. In seiner Karriere erreichte er 25 Nummer-1-Hits und wurde mit über 100 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet.