Nun ist es fix – Das war’s mit „Excalibur City“

Die „Excalibur City“ hat einen neuen Anstrich erhalten und firmiert nun als „Family City“. Die Namensänderung war jedoch nicht ohne Kontroversen.

Die Excalibur City entwickelte sich an der Grenze von Kleinhaugsdorf zu einem mächtigen Shopping-Imperium und wurde zu einem großflächigen Einkaufs- und Unterhaltungskomplex ausgebaut. Um zukunftsfit zu bleiben, hat sich die Familie Seunig zu einer Neupositionierung entschlossen: „Die Excalibur City ist und wird es immer bleiben – eine Erfolgsstory. Wir versuchen stets, uns weiterzuentwickeln und haben uns nach einem intensiven, internen Prozess dazu entschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Aus der Excalibur City wird die Family City, die vor allem die Bedürfnisse und Sehnsüchte von Familien mit Kindern bedienen soll. Einzig unser erfolgreich etablierter Excalibur Free- & E-Shop wird unter gleichem Namen fortbestehen“, betont Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City.

Präsentiert wurden die ambitionierten Pläne im Rahmen eines Medien-Get-togethers am Freitagabend, den 3. Mai 2024, in den Räumlichkeiten des Terra Technica Museums in der neuen Family City. „Der Eingangsbereich des Shopping-Centers wurde bereits komplett neugestaltet, Campingplätze und weitere Lehrpfade auf der Farm sind im Entstehen. Auch ein neuer Lego-Store wurde kürzlich eröffnet und ein Badeteich ist in Planung. Ein besonderes Highlight wird der neue Dinopark, der sich in den nächsten Jahren zu einer Hauptattraktion entwickeln wird.“

Neben dem beliebten Einkaufscenter mit über 100 Shops und Wellnessangeboten ist es Merlin’s Kinderwelt, die mit mehr als 200 Attraktionen an Land, zu Wasser und in der Luft reichlich Entertainment bietet. Der Eintritt in das In- und Outdoor-Paradies ist kostenlos. Auch ein Go-Cart-Parcours ist am Areal zu finden.

Excalibur Free- und E-Shop

Getrennt von der Family City kommuniziert und betrieben wird der von der Familie Seunig erfolgreich etablierte Excalibur City Free- und E-Shop. Dieser bietet ein großes Sortiment an Marken-Spirituosen, Champagner-, Wein- und Sektsorten sowie Parfums, Süßigkeiten und Spielwaren. Außerdem können Gäste einen begehbaren Zigarren-Humidor nutzen. Neben einer großen Auswahl an „Travel Retail Exclusive“ Produkten, die für den grenzüberschreitenden Verkauf bestimmt sind, beinhaltet das Produktportfolio rund 600 Rum-, 500 Whisky- und 200 Gin-Sorten. Die exklusiven Produkte werden gerne auch als Wertanlage gekauft und befinden sich zu 100 Prozent auf Lager.