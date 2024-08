Nur bis Oktober: DAS bekommen Hundebesitzer jetzt gratis

Die Stadt Wien bietet bis Ende Oktober eine kostenfreie Registrierung von Hunden in der Heimtierdatenbank an. Diese Eintragung ist Pflicht, denn ein Mikrochip allein reicht nicht aus. Nach Ablauf der kostenlosen Aktion will die Stadt verstärkt Strafen verhängen.

Mobiles Büro zur Registrierung

Um die Registrierung zu erleichtern, setzt das Stadtservice Wien bis Ende Oktober ein mobiles Büro ein, das durch die Bezirke fährt. Hundehalterinnen und Hundehalter können ihre Tiere entweder mit der ID Austria oder vor Ort mittels eines Formulars anmelden. Die Aktion spart den Besitzerinnen und Besitzern rund 20 Euro, welche normalerweise neben den Kosten für den Hundechip anfallen würden.

Erhöhter Fund von entlaufenen Hunden

Jährlich werden in Wien etwa 500 entlaufene Hunde gefunden. Obwohl die meisten der Tiere mit einem Chip ausgestattet sind, sind nur etwa 40 Prozent in der Heimtierdatenbank registriert. Dies erschwert die Rückführung der Hunde zu ihren Besitzerinnen und Besitzern erheblich.

Erfolg der Gratis-Aktion

Laut Veterinäramt ist die kostenlose Registrierungsaktion bisher erfolgreich. Pro Woche werden rund zehn neue Registrierungen verzeichnet. Mit dieser Aktion will die Stadt Wien nicht nur die Registrierung der Hunde erhöhen, sondern auch über die Notwendigkeit und Verpflichtung informieren und sensibilisieren. Nach Ablauf der Aktion am Ende Oktober werden jedenfalls Strafen verhängt, da seit Jahren umfassende Aufklärungsarbeit geleistet wird. Ein Verstoß gegen die Chip- und Registrierungspflicht kann mit bis zu 7.500 Euro geahndet werden.

Gesetzliche Vorschriften seit 2010

Seit 2010 besteht in Österreich die Pflicht, alle gehaltenen Hunde mit einem Mikrochip zu kennzeichnen und gemäß § 24a des Tierschutzgesetzes zu registrieren. Diese Regelung gilt ebenfalls für Hunde, die aus anderen EU-Ländern nach Österreich gebracht werden.