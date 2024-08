Frau nach Messerangriff mitten in Penny-Supermarkt erschossen

Am Montagabend ereignete sich in einem Münchner Supermarkt ein schockierender Zwischenfall: Eine 31-jährige Frau wurde erschossen, nachdem sie Polizisten mit einem Messer attackierte.

Angriff am Goetheplatz

Um 18.40 Uhr erhielt die Münchner Polizei einen Notruf. Eine Zeugin berichtete, dass sie eine Frau verfolge, die zuvor am Goetheplatz im Stadtteil Ludwigsvorstadt eine Körperverletzung begangen hatte. Ursprünglich ging man davon aus, dass die Täterin einen Mann mit einem Messer angegriffen habe, es stellte sich jedoch später heraus, dass es sich um eine Schlägerei handelte.

Konfrontation im Supermarkt

Die 31-Jährige flüchtete per U-Bahn, stieg zwei Stationen später aus und betrat daraufhin die Filiale eines Lebensmittel-Discounters. Als die Polizei um 18.48 Uhr in dem Supermarkt eintraf und die Frau ansprach, eskalierte die Situation. Laut Berichten ging die 31-Jährige mit einem Messer auf die Beamten los. Mehrere Polizisten zogen ihre Dienstwaffen und schossen auf die Angreiferin. Diese wurde mehrfach getroffen, unter anderem im Bauchbereich, und brach im hinteren Teil des Ladens zusammen.

Tragisches Ende

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau kurze Zeit später, kurz vor 20 Uhr. Der Leichnam blieb einige Stunden im Supermarkt und wurde erst in der Nacht abtransportiert.

Ermittlungen und Reaktionen

Angestellte und Kunden des Supermarkts, die während des Vorfalls in der Filiale waren, standen unter Schock. Die Spurensicherung war am späten Abend sowie in der Nacht vor Ort, um den Tatort und die Umgebung zu untersuchen. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen. Die Straße vor dem Supermarkt, die vorübergehend gesperrt war, wurde mittlerweile wieder freigegeben.