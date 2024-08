Elfjähriger auf Fußballplatz erstochen: Täter festgenommen

In der kleinen spanischen Gemeinde Mocejón, etwa 60 Kilometer südwestlich von Madrid, ereignete sich am Sonntag ein schockierender Vorfall auf einem Fußballplatz.

Ein elfjähriger Junge wurde vor den Augen seiner Teamkameraden und zahlreicher Zuschauer erstochen. Der Täter, der eine Maske trug, stürmte am Vormittag das Spielfeld und griff den Jungen mit einem spitzen Gegenstand an. Trotz des schnellen Eintreffens der Sanitäter konnte der Jugendliche nicht gerettet werden und verstarb an einem Herzstillstand.

Rasche Festnahme des mutmaßlichen Täters

Bereits einen Tag nach dem grausamen Vorfall vermeldeten die zuständigen Behörden die Festnahme eines Verdächtigen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann, der in der Kleinstadt Mocejón gefasst wurde. Der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien berichteten über die Verhaftung. Die Großfahndung, bei der auch Hubschrauber eingesetzt wurden, hatte offenbar rasch Erfolg.

Motiv bleibt unklar

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Spanische Behörden schlossen einen terroristischen Hintergrund aus. Ein Sprecher der Familie des Opfers erklärte, dass der Täter „vorsätzlich gehandelt“ habe und sich am Sportplatz gut auskannte. Trotz der Verhaftung des 20-Jährigen herrscht weiterhin großes Rätselraten über das Motiv.

Nationale Betroffenheit

Der brutale Angriff löste landesweite Bestürzung und Empörung aus. In Mocejón, einer Gemeinde mit knapp 5.000 Einwohnern, wurde umgehend eine Schweigeminute abgehalten und eine dreitägige Trauerzeit ausgerufen. Emiliano García-Page, der Ministerpräsident der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, versicherte auf der Plattform X: „Der Mörder wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden.“

Weitere Ermittlungen

Nach der Verhaftung des mutmaßlichen Täters bleibt die genaue Motivation der Tat weiterhin Gegenstand intensiver Ermittlungen.