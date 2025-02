ÖAMTC warnt erneut vor falschem Gewinnspiel!

Achtung: Ein angebliches ÖAMTC-Gewinnspiel entpuppt sich aktuell als betrügerische Abo-Falle. Die Experten der Arbeiterkammer Kärnten warnen ausdrücklich vor dieser Phishing-Mail.

Der ÖAMTC warnt erneut vor Phishing-Mails, die einen Gewinn bei einem vermeintlichen ÖAMTC-Gewinnspiel vorgeben. Die betrügerischen E-Mails locken mit einem Gewinn eines „Auto-Notfallsets“ und laden ein, an einer angeblichen Umfrage teilzunehmen. Dabei wird darauf abgezielt, persönliche Informationen wie Kreditkartendaten auf einer nachgeahmten Website zu sammeln oder User:innen in eine Abo-Falle zu locken. Der Mobilitätsclub initiiert keine Gewinnspiele, Umfragen oder Aktionen, bei denen sensible Daten wie Kreditkarteninformationen online abgefragt werden.

Der ÖAMTC warnt alle Betroffenen einmal mehr eindringlich, keine persönlichen Daten anzugeben oder Links zu Webseiten zu öffnen, deren Authentizität nicht sicher ist. Wer bereits Daten auf einer Phishing-Website eingegeben hat, sollte schnell handeln, um mögliche Schäden zu minimieren. Der Mobilitätsclub informiert laufend auf allen eigenen Kanälen wie Website, Social Media und Newsletter.

Lesen Sie auch: Ab April: So teuer werden die Zigaretten!Ab April 2025 müssen Raucher in Österreich mehr zahlen. Die Tabaksteuererhöhung lässt die Preise für bekannte Zigarettenmarken um 30 Cent pro Packung

Ab April: So teuer werden die Zigaretten!Ab April 2025 müssen Raucher in Österreich mehr zahlen. Die Tabaksteuererhöhung lässt die Preise für bekannte Zigarettenmarken um 30 Cent pro Packung Gesundheitsschädlich: TEDi ruft dieses Produkt zurück!TEDi fordert Kunden auf, drei Mini-Puppen wegen gesundheitsschädlicher Substanzen zurückzugeben. Der Weichmacher DEHP wurde in erhöhtem Maße festgestellt.

Gesundheitsschädlich: TEDi ruft dieses Produkt zurück!TEDi fordert Kunden auf, drei Mini-Puppen wegen gesundheitsschädlicher Substanzen zurückzugeben. Der Weichmacher DEHP wurde in erhöhtem Maße festgestellt. Bis zu 421 Euro: Ab März kommt ein neuer Zuschuss!In Österreich können Pendler ab März Anträge auf finanzielle Entlastungen stellen. Bis zu 421 Euro Zuschuss je nach Distanz sind möglich.

Tipps für den richtigen Umgang mit betrügerischen Emails bzw. eine Anleitung, welche Schritte getroffen werden sollen, wenn bereits Daten eingegeben wurden, finden sich hier: Vorsicht! Falsches ÖAMTC-Gewinnspiel im Umlauf