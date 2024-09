ÖBB: Westbahnstrecke immer noch gesperrt wegen Hochwasser

Freiwillige, einschließlich syrischer Asylwerber, helfen bei der Bewältigung der Flutkatastrophe in Niederösterreich.

Entspannung nach Hochwasser: Situation in Wien stabilisiert sich

Lediglich in der Nacht kam es bedingt durch Regen zu einem kurzen Anstieg. "Jetzt fällt alles wieder", so der Sprecher am Dienstag.