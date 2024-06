Öffentliche Toilette in Kroatien ist ein viraler Hit!

In Slawonien erregt ein öffentliches WC mit einem Sichtschutz der besonderen Art Aufsehen. Die Influencerin Natali Rade, bekannt unter ihrem Social-Media-Namen „mamadramahr“, hat während ihres Aufenthalts in der Region dieses hochmoderne Toilettenkonzept entdeckt und ihr Erlebnis mit ihren Followern geteilt. Auf den ersten Blick erscheint es, als würde man seine privatesten Momente mit der Außenwelt teilen, doch in Wahrheit schützt eine ausgeklügelte Spiegeltechnik die Intimität der Nutzer.

Was wie eine einfache Toilettenkabine aussieht, entpuppt sich als technisches Wunderwerk. Von innen kann der Benutzer durch die klaren Wände das Geschehen draußen beobachten. Trotz der durchsichtigen Optik bleibt die Privatsphäre dank eines Einwegspiegels vollständig gewahrt.

Lachen & Erstaunen bei der Nutzung

Die Reaktionen auf dieses ungewöhnliche WC-Erlebnis reichen von Belustigung bis hin zu leichtem Schock. Natali Rade konnte sich das Lachen nicht verkneifen, als sie die Toilette benutzte und gleichzeitig ihre Freunde draußen beobachtete. „Ich bin im WC und kann alles sehen, während ich hier sitze. Es fühlt sich an, als würde mich jeder beobachten“, teilte sie lachend mit.

Die kuriosen und teils verblüfften Kommentare ihrer Follower bestätigen, dass diese Art von Toilette nicht jedermanns Sache ist. Einige ziehen es vor, den Gang zum WC bis nach Hause zu verzögern, während andere darin eine spaßige Herausforderung sehen. „Was für ein Trauma. Niemand sieht dich, aber du siehst alle. Ein Paradies für Exhibitionisten“, scherzt ein Kommentator.

Auch in Japan

Diese Art von Toiletten mit transparenten Wänden, die die Privatsphäre durch spezielle Technologien schützen, ist in Japan schon seit Jahren im Einsatz. Sie dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch einem praktischen Zweck: Auf einen Blick ist zu erkennen, ob die Toilette frei ist. Im Gegensatz zu den Modellen, die Natali und ihre Freunde besucht haben, werden die Glaswände in Japan erst beim Betreten der Kabine oder während der Reinigung undurchsichtig.