Serbe klaut Ikone im Wert von 70.000 Euro

In Leskovac wurde eine bedeutende kulturelle Ikone, die über zwei Jahrhunderte alt ist und einen geschätzten Wert von etwa 700.000 Euro aufweist, durch die Polizei geborgen. Das Kunstwerk, bekannt unter dem Namen „Umiljenje“, war zuvor aus dem Besitz von Vater Simeon, einem Geistlichen vom Berg Athos, verschwunden. Der mutmaßliche Dieb, ein 55-jähriger Mann, wurde in der Nacht festgenommen, wie aus dem Bericht von Ivica Dacic, dem serbischen Minister für Polizeiwesen, hervorgeht.

Vater Simeon hat die wertvolle Ikone „Umiljenje“ von Mönchen geerbt, die vor ihm im Kloster Karulia auf dem Heiligen Berg Athos lebten. Das Kunstwerk zeugt nicht nur von großem historischem, sondern auch von immensem spirituellem Wert, der für die orthodoxe Christenheit von Bedeutung ist.

Umstände der Wiederbeschaffung

Die Polizeiaktion führte zur Wiedererlangung der gestohlenen Ikone in der Wohnung des Verdächtigen. Dacic erklärte, der Dieb habe die krankheitsbedingte Abwesenheit von Vater Simeon, der sich derzeit in einem Krankenhaus in Nis befindet, ausgenutzt, um die Ikone zu entwenden. Der Festgenommene wurde dem Staatsanwalt zur weiteren Untersuchung übergeben.