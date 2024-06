Angst vor Eskalation: Serbische Fans bekommen nur alkoholarmes Bier

Beim Fußball-Großereignis in Gelsenkirchen, wo England auf Serbien trifft, greift man zu außergewöhnlichen Maßnahmen.

Besonders das Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Serbien, angesetzt für den kommenden Sonntag, den 16. Juni in der Veltins-Arena, gilt aufgrund des berüchtigten Rufs gewisser serbischer Fankreise als besonders risikobehaftet.

Alkoholarmes Bier soll die Gemüter kühlen

Wie „The Sun“ meldet, ist dies ein Präventivschritt der Polizei, um die Sicherheit rund um das als Hochrisiko-Match zu gewährleisten. Dieser Einschränkung sei bei anderen Vorrundenpartien nicht vorgesehen. Der Polizeisprecher von Gelsenkirchen teilte der Zeitung „The Sun“ mit: „Es ist nur das England-Spiel, bei dem es das Bier mit geringem Alkoholgehalt geben wird. Bei den anderen Spielen im Stadion wird es 4,8 Prozent haben.“ Die Fans der Partie Serbien-England am kommenden Sonntag müssen sich wohl mit 2,5-prozentigem Radler oder 2,8-prozentigem Bitburger Light begnügen.

Auseinandersetzungen befürchtet

Auf Schalke werden Fanmassen erwartet, die sicherlich ihre Teams enthusiastisch anfeuern werden. Mögliche Auseinandersetzungen zwischen englischen Hooligans und serbischen Ultras sollen verhindert werden.

Berichten zufolge haben sich speziell serbische Ultra-Gruppen, darunter viele Anhänger der nationalistisch orientierten „Delije“ oder „Starken Männer“ von Roter Stern Belgrad, entschieden ausgesprochen, Engländer und Deutsche während der EM herauszufordern. Britische Beobachter und in Zivil gekleidete Beamte werden insbesondere in der englischen Fanzone präsent sein, um die Lage im Blick zu halten.

Anpassung der Bierpreise

Das Stadion in Gelsenkirchen hat sich bereits auf das Großereignis eingestimmt. Zu Beginn der Woche wurden über den Getränkeständen Preisschilder gesichtet, aus denen hervorgeht, dass ein halber Liter Bier, unabhängig von der Variante – ob alkoholhaltig, alkoholfrei oder als Radler –, sieben Euro kostet.

Einheitliche Preispolitik

Die Preise sollen in sämtlichen EM-Stadien gleich sein. Lediglich in den Fanzonen obliegt es den lokalen Veranstaltern, die Preispolitik zu bestimmen. Im Vergleich zur Bundesliga, wo für die gleiche Menge in der Regel um die fünf Euro fällig sind, liegt der Preis damit etwas höher. Als offizieller Partner der Europäischen Fußball-Union für die EM fungiert Bitburger.