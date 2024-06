Österreich im Wetterchaos: Hitzewelle und Unwetter im Anmarsch!

Während Österreich sich auf ein gefühltes Wetterkarussell einstellt, fügt sich die bevorstehende Wetterlage nahtlos in ein Bild extremer Gegensätze. Schon am kommenden Donnerstag könnten erste Gewitterzellen den Himmel durchkreuzen.

Doch der eigentliche Höhepunkt an Unwetterpotenzial und Termik, verankert im Tief XANDRIA über Frankreich, kündigt sich für Freitag an. In dessen Vorfeld dreht sich die Wetterströmung vorübergehend gen Süd und mobilisiert eine heiße Luftfront, beladen mit Saharastaub, die insbesondere die Osthälfte des Landes in ihren Bann ziehen wird. Gegen Freitagabend und über Nacht zieht von Westen eine Kaltfront durch, die den Alpenraum quert, während der Osten nochmals in hochsommerlicher Hitze schwelgt, wie die UBIMET-Unwetterzentrale berichtet.

Donnerstag: Sonne trifft auf Gewitter

Der Donnerstag startet größtenteils freundlich mit einem Wechselspiel aus Sonnenschein und Wolkenformationen; die meiste Sonne lässt sich dabei fernab der Berge erblicken. Doch im Laufe des Nachmittags nehmen Spannungen zu: Im westlichen Bergland und an der Alpennordseite könnte die Hitze kräftige Gewitterzellen provozieren, begleitet von Hagel und Sturmböen. Überwiegend bleibt es aber auch in diesen Gebieten trocken und sonnig. Abseits der Gewitterregionen reicht das Windspiel von schwach bis mäßig, aus nördlichen bis östlichen Richtungen. Temperaturen klettern auf sommerliche 25 bis 32 Grad.

Freitag: Der Höhepunkt der Hitze

Am Freitag erreicht die Hitzewelle im Osten und Südosten ihren Zenit. Sonnenschein dominiert den Tag, während sich in Vorarlberg bereits am Vormittag Regen ankündigt. Im Verlauf des Tages nehmen die Unwettertendenzen zu, oftmals begleitet von intensiven Gewittern, die sich ostwärts ausbreiten. Besonders von Villach und St. Pölten ostwärts bleibt es bis in den Abend hinein trocken. Die Gewitterläufe lassen an der Alpennordseite einen teils stürmischen Westwind aufkommen. Im Westen sinken die Grade auf 20 bis 27, während im Osten mit 28 bis 36 Grad, lokal sogar bis zu 37 Grad, weiterhin große Hitze herrscht. Flächendeckend macht sich zudem eine schwüle Luft bemerkbar.

Samstag: Abklingende Unwettergefahr

In der Nacht zum Samstag setzt sich die ostwärts gerichtete Ausbreitung der Gewitter fort, im Osten und Südosten besteht bis zum Morgengrauen weiterhin ein hohes Unwetterpotential durch Starkregen, großen Hagel und schwere Sturmböen. Mit dem Samstag verflüchtigt sich die energiereiche Luftmasse allerdings, was das Unwetterrisiko trotz weiterhin wechselhafter Bedingungen signifikant senkt.