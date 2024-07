Österreich im Wetterchaos: Sonne, Sturm und Regen!

Österreich erlebt gerade eine turbulente Wetterwoche. Schon am Montag sorgten schwere Unwetter für Aufsehen im Westen, und in den folgenden Tagen prägten unterschiedliche Wetterlagen das Bild: von strahlendem Sonnenschein und Hitze bis zu Gewittern und Regenfällen. Eine besondere Herausforderung bilden starke Böen, die bis in die Bundeshauptstadt Wien zu spüren sein werden.

Wetterkapriolen zum Wochenstart

In Westösterreich kündigen sich laut SkywarnAustria, der Organisation für Unwetterwarnungen, intensive Wärmegewitter für den späten Montagnachmittag an. Diese können alles mit sich bringen: von Starkregen über Hagel bis zu stürmischen Böen. Besonders in Vorarlberg wird zum Abend hin eine Gewitterfront erwartet, die lokale Starkregenfälle und kleinen Hagel mit sich bringen kann.

Heftige Böen durchqueren die Republik

Die Unwetterfront soll sich in der Nacht über Bayern hinweg nach Österreich bewegen. Oberösterreich wird in den frühen Morgenstunden erreicht, bevor die Front Wien trifft. Dabei sind vor allem in höheren Lagen stürmische Böen zu erwarten. Auch der Dienstag bleibt durch starke Windeinzüge gekennzeichnet, insbesondere in Niederösterreich und Wien.

Sonnenschein mit Schattenseiten

Trotz des turbulenten Wetters gibt es auch freundlichere Aussichten. Am Dienstag genießen vor allem der Süden und Osten Österreichs sonniges Hochsommerwetter. Im Norden wird es durch vereinzelte Regenschauer und Gewitter kühl. Die Alpennordseite zeigt sich dabei schon in der Früh von Schauern sowie im Mühlviertel von Gewittern betroffen.

Mit Regen und Sonne durch die Wochenmitte

Die Wetterlage bleibt dynamisch: Am Mittwoch ist von Vorarlberg bis hin zum Salzkammergut größtenteils bewölktes Wetter mit vereinzelten Regenschauern vorhersagt, während in anderen Gebieten zeitweise Sonnenschein dominiert. Besonders im Osten und in den südlichen Beckenländern bleibt es weitestgehend heiter.

Am Rande der Hitzewelle

Der Donnerstag startet zwar der Wolken, doch die Sonne setzt sich rasch durch und bringt sommerliche Temperaturen, die bis zum Wochenende anhalten werden. Während vereinzelte Schauer und Gewitter im Bergland auftreten können, bleibt es abseits der Berge und insbesondere im Süden überwiegend trocken und freundlich. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 25 und 34 Grad, und der Wind bleibt ein konstanter Begleiter.

Die Woche zeigt ein breites Spektrum an Wetterlagen: Von Unwettern über sommerliche Sonnenscheintage bis hin zu kühleren Regenphasen. Dabei ist in ganz Österreich mit unterschiedlichen Wettererscheinungen zu rechnen, die sowohl Herausforderungen als auch angenehme Seiten mit sich bringen.