Österreich Spitzenreiter bei Asylanträgen 2022

Im Jahr 2022 wurden in Österreich 101.755 Asylanträge gestellt, das ist die höchste Zahl seit 67 Jahren. Die meisten Asylbewerber kamen aus Afghanistan (22.920), gefolgt von Syrien (17.955), Indien (17.910), Tunesien (12.495) und Pakistan (7.565).

Laut dem Bericht des Innenministeriums entfallen von den insgesamt 101.755 Asylanträgen 92.854 Asylanträge auf Männer (91,3%), während 8.903 Asylanträge von Frauen gestellt wurden (8,7%). Bei den männlichen Asylbewerbern überwiegen Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, berichtet Kroativ.

Unbegleitete Minderjährige stellten 12.479 Asylanträge, dabei sind 98,8 % der unter 18-jährigen Asylbewerber Männer (12.334).

Damit hat Österreich die Rekordanzahl an Asylanträgen im EU-Vergleich. Nur in Zypern gibt es mehr Asylanträge pro Kopf. Mit 366 Asylanträgen pro 100.000 Einwohner im ersten Halbjahr 2022 hat Österreich mehr als dreimal so viele Asylanträge wie Deutschland (117 pro 100.000 Einwohner) oder Schweden (103 pro 100.000 Einwohner).

Die Statistik des Innenministeriums zeigt außerdem, dass bis 1. Dezember 2022 in Österreich 92.560 Menschen Empfänger der Grundversorgung waren. Das sind deutlich mehr als in den Jahren 2015, 2016 und 2017. Die meisten Empfänger der Grundversorgung kommen aus der Ukraine (60 %), sie scheinen in der Asylbewerberstatistik allerdings nicht auf, weil sie kein Asyl beantragen müssen.