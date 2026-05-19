Österreichischer Baustoffkonzern expandiert mit Übernahme in Serbien

Ein Wiener Konzern greift in Serbien zu – und setzt damit ein klares Signal für den boomenden Bausektor Südosteuropas.

Die Wienerberger AG, einer der größten Baustoffhersteller Europas, übernimmt das serbische Unternehmen Univerzum Export-Import – den führenden Produzenten von Tonblöcken in Serbien. Die Akquisition fällt in eine Phase, in der der Bausektor in Serbien und der gesamten Region spürbar anzieht: Steigende Nachfrage nach Wohnbau und Sanierung macht Südosteuropa zunehmend attraktiv für große europäische Hersteller.

Für Wienerberger ist der Zukauf ein weiterer Baustein zur Festigung der eigenen Marktstellung in Serbien, wo Tonblöcke nach wie vor das meistverwendete Material im Mauerwerksbau sind. Vorstandschef Heimo Scheuch begründete den Schritt mit den anhaltend positiven Marktaussichten: „Südosteuropa erlebt einen starken Aufschwung im Bausektor, und die Nachfrage wird weiter wachsen. Diese Akquisition stärkt nicht nur unsere Präsenz in diesem dynamischen Markt, sondern erweitert auch unser Portfolio an innovativen Baulösungen.“

Regionale Expansion

Der Schritt reiht sich in eine konsequente Expansionsstrategie des Wiener Konzerns in der Region ein. Wienerberger ist in Südosteuropa bereits mit einem gut ausgebauten Produktionsnetzwerk vertreten – unter anderem in Kroatien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Mit der Übernahme von Univerzum wird diese Präsenz nun auch in Serbien auf eine neue Stufe gehoben.

Die Univerzum Group betreibt zwei Produktionsstandorte in Aranđelovac und Inđija und beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut Wienerberger wird das Unternehmen im Jahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro erwirtschaften – bei „sehr attraktiven Margen“ und erheblichem Wertsteigerungspotenzial, wie Scheuch ergänzte.

Schrittweise Übernahme

Die Transaktion sieht eine schrittweise Übernahme sämtlicher Anteile an Univerzum in den Jahren 2026 und 2027 vor, vorbehaltlich der Freigabe durch die zuständigen Regulierungsbehörden.

Wienerberger zählt international zu den führenden Anbietern von Bau- und Infrastrukturlösungen, mit Schwerpunkten in den Bereichen Wandsysteme, Dachbaustoffe sowie Wasser- und Energiemanagement.