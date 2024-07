Österreichs Fußball Triumph: Riesensprung in FIFA-Rangliste!

In der dynamischen Welt des Fußballs zeugen die aktuellsten Verschiebungen in der FIFA-Weltrangliste von beachtlichen Leistungen auf dem europäischen Parkett.

Besonders für die österreichische Nationalmannschaft gestaltet sich die Nachbetrachtung des jüngsten kontinentalen Turniers als erfreuliches Kapitel. Trotz des Ausscheidens im Achtelfinale der EURO konnte das Team unter der Leitung von Ralf Rangnick in der neuen FIFA-Weltrangliste einen bemerkenswerten Aufstieg verbuchen.

Rangnick führt Österreich auf Rang 22

Es ist ein beachtlicher Fortschritt für die österreichische Mannschaft, die nun mit einem Sprung um drei Ränge auf dem 22. Platz der Weltrangliste steht, eingebettet zwischen Korea auf Rang 23 und Dänemark auf Platz 21. Eine solche Positionierung blieb der österreichischen Auswahl lange verwehrt; vor acht Jahren zählte das Team noch zu den Top 10 und wurde zuletzt im Dezember 2018 auf einem ähnlichen Niveau (22. Platz) geführt.

Globale Spitzenreiter und europäische Wettbewerber

An der Spitze behauptet sich weiterhin die argentinische Auswahl dank ihres Copa-America-Triumphs, angeführt von ihrem Kapitän Lionel Messi. Sie übertrumpfen damit Fußballgrößen wie Frankreich, das auf Rang 2 der Liste liegt, gefolgt vom frisch gekürten Europameister Spanien, der es trotz eines beachtlichen Sprungs um fünf Plätze nun auf Position 3 schafft. England, das sich vor Spanien platziert, rundet den Kreis der Führungsnationen auf Rang 4 ab.

Österreich blickt in die Zukunft

Für das österreichische Team steht nun der Blick nach vorne im Fokus, mit der Qualifikation für die WM 2026 als nächstes großes Ziel. Die kommenden Herausforderungen in der Nations League bieten hierfür eine ideale Bühne. Die Auseinandersetzung startet am 6. September in Ljubljana gegen Slowenien, gefolgt von einem Auswärtsspiel in Oslo gegen Norwegen und einem Match gegen Kasachstan. Diese Begegnungen werden zeigen, ob die positive Entwicklung anhält und welche Chancen sich für die Mannschaft auf dem Weg nach Nordamerika eröffnen.