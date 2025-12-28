Österreichs Motor-Know-how treibt Chinas Lufttaxi-Offensive an

Die totgeglaubte Wankelmotor-Technologie feiert ein unerwartetes Comeback – nicht auf der Straße, sondern in der Luft. China setzt auf die kompakte Kraftquelle.

Chinesisches Unternehmen

Harbin Dongan Power hat die erfolgreiche Inbetriebnahme seines ersten Rotationsmotors R05E verkündet. Der Wankelmotor (Kreiskolbenmotor), der in Kooperation mit dem österreichischen Motorenspezialisten AVL entwickelt wurde, erreicht beeindruckende 6500 Umdrehungen pro Minute bei einer Leistung von 53 kW. Branchenkenner berichten, dass der Motor mit nur einem Rotor und einem Hubraum von lediglich 0,5 Litern auskommt – was die hohen Leistungswerte umso bemerkenswerter macht.

Überraschende Einsatzgebiete

Überraschenderweise zielt das chinesische Unternehmen mit dieser Entwicklung nicht auf den Automobilmarkt ab. Stattdessen sieht Dongan Power Einsatzmöglichkeiten im städtischen Luftverkehr, in der Logistik für mittlere und lange Distanzen sowie in verschiedenen Vertriebsbereichen. Eine Partnerschaft mit Xpeng Huitian wurde bereits vereinbart.

Wiederbelebte Technologie

Wankel-Enthusiasten dürften aufhorchen, denn die Technologie galt lange als Nischenprodukt. Seit Mazda vor 17 Jahren die Produktion seines letzten Wankelmotor-Modells RX-8 einstellte, war es still geworden um die einst revolutionäre Antriebstechnik. Die Massenproduktion soll 2027 anlaufen.