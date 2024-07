Paris lebt und atmet Sport – der zweite Tag der Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt beginnt. Dabei ist vor allem ein Spieler besonders heiß auf die Goldmedaille: Novak Djokovic spielt in seinem ersten offiziellen Turnier der olympischen Spiele heute um 12:00 Uhr.

Serbien im Fokus: Novak Djokovic auf Goldjagd

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Novak Djokovic, dem Tennisstar, der in seiner beeindruckenden Sammlung nur noch eine olympische Goldmedaille vermisst. Sein erster Auftritt auf den Courts von Roland Garros gegen Matthew Ebden ist für nicht vor 13:30 Uhr geplant. Noch nie standen sich der 37-jährige Serbe und der ein Jahr jüngere Australier, der aktuell ohne ATP-Ranking ist, gegenüber.

Serbiens breites Wettkampfprogramm

Neben Tennisspieler Djokovic werden am Samstag 11 weitere serbische Athleten in insgesamt neun Sportarten in den Qualifikationsrunden und den ersten Wettbewerben antreten, darunter im Rudern, Boxen und Tischtennis. Der Samstag markiert auch den Beginn für die Basketball-, Handball- und Volleyballturniere sowie die Fortsetzung des Fußballwettbewerbs.

Mit so vielen serbischen Athleten im Wettkampf und der Aussicht auf Erfolg steht das kleine Balkanland für einen Tag im Mittelpunkt der olympischen Begeisterung.

Lesen Sie auch: Genie im Schatten: Mileva Marićs unerkannter Beitrag zur WissenschaftMileva Marić, Albert Einsteins erste Ehefrau, war eine brillante Wissenschaftlerin, deren Beitrag lange übersehen wurde.

Genie im Schatten: Mileva Marićs unerkannter Beitrag zur WissenschaftMileva Marić, Albert Einsteins erste Ehefrau, war eine brillante Wissenschaftlerin, deren Beitrag lange übersehen wurde. Pharmariese zahlt 95 Millionen für Babynahrungsskandal!Abbott Laboratories wurde zu einer Schadensersatzzahlung von 95 Millionen Dollar verurteilt wegen verunreinigter Babynahrung.

Pharmariese zahlt 95 Millionen für Babynahrungsskandal!Abbott Laboratories wurde zu einer Schadensersatzzahlung von 95 Millionen Dollar verurteilt wegen verunreinigter Babynahrung. Lana Pudar: Debüt bei den Olympischen Spielen!Lana Pudar, das Aushängeschild des bosnisch-herzegowinischen Schwimmsports, gibt ihr Debüt bei den Olympischen Spielen in Paris.

Medaillenregen erwartet

Am Samstag werden zudem die ersten Medaillen in Disziplinen wie Schießen, Wasserspringen, Radfahren, Judo, Skateboarding, Rugby Seven, Fechten und Schwimmen vergeben.

In den Reihen der serbischen Hoffnungsträger für Medaillen stehen Zorana Arunovic und Damir Mikec im Schießen sowie Milica Nikolic im Judo und die 4x100m Freistil-Staffel im Schwimmen, die Europameister nach Paris gereist sind.