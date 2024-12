Orthodoxe Gläubige aus aller Welt bauen Kirche in der Karibik

Letztes Jahr, am 25. Dezember 2023, war ein besonderer Feiertag für Serben und Orthodoxe in der Dominikanischen Republik. Der Bischof der Ostamerikanischen Serbisch-Orthodoxen Kirche, Irinej, legte in Punta Cana den Grundstein für die Kirche der Verklärung Christi. Rund 150 Gläubige – Serben, Russen, Ukrainer, Griechen, Bulgaren, Rumänen und Dominikaner – nahmen damals an der feierlichen Veranstaltung teil.

Die Kirche, die nach dem Projekt von Sava Ristic und nach dem Vorbild der Herzegowina Gracanica erbaut wird, ist die erste orthodoxe Kirche, die jemals in der Karibik errichtet wurde. Sie verfügt über eine Krypta, die dem Kaiser Lazar und dem Heiligen Alexander Nevsky gewidmet ist.

Zentrum des orthodoxen Glaubens

„Unsere Herzen sind voll nach diesem großartigen Ereignis, denn wir erfüllen das Gelübde unseres Metropoliten, und die Serbisch-Orthodoxe Kirche wird definitiv zum Zentrum des orthodoxen Glaubens in dieser Region“, sagte der Pfarrer der Kirche, Archimandrit Eustathius Dr. Azdejkovic, vor einem Jahr. Er betonte, dass mit dieser Handlung die Mission des verstorbenen Metropoliten Amfilohije fortgesetzt wird, der 2012 als erster die Mission der Ausbreitung des orthodoxen Glaubens in der Karibik, in Süd- und Zentralamerika begann.

(FOTO: Crkva Svetog preobraženja – Punta Kana)

Die Feierlichkeiten vor einem Jahr wurden durch die Stimme von Diakon Darko Tripkovic noch bereichert. „Er sang so, dass die ganze Dominikanische Republik ihn hörte“, betonte Vater Eustathius.

Bei dieser Gelegenheit weihte Bischof Irinej zwei junge Lektoren, Danilo und Adrian. „Diese beiden jungen Männer sind keine Serben, aber sie sind echte Orthodoxe, sie sind jede Woche aktiv in der Kirche und waren überglücklich nach der Zeremonie“, sagte Priester Azdejkovic.

(FOTO: Crkva Svetog preobraženja – Punta Kana)

Die Kirche wurde auf einem Grundstück erbaut, das von Dragoslav Ilic gespendet wurde. Sie soll in diesem Jahr dank freiwilliger Beiträge orthodoxer Gläubiger aus der ganzen Welt fertiggestellt werden. „Heute hat jeder der Gläubigen einen Stein mit seinem Namen in die Grundmauern eingemauert, was uns alle und sie verpflichtet, daran zu arbeiten, dass die Kirche ein gemeinsamer Ort für alle Orthodoxen in der Dominikanischen Republik und darüber hinaus wird“, erklärte Archimandrit Dr. Eustathius Azdejkovic.

Er schloss das Gespräch mit einem Hinweis auf das Kosovo-Gelübde, das Metropolit Amfilohije hierher gebracht hat. „Er hat uns geschworen, an der Ausbreitung dieses heiligen, kosovarischen Geistes des orthodoxen Glaubens zu arbeiten“, sagte er.