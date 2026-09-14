Ozempic-Effekt bei McDonald’s: Darum bestellen Erwachsene jetzt Happy Meals

Ein Kindermenü als Erwachsenenlösung: Abnehm-Medikamente verändern das Fast-Food-Verhalten und auch McDonald’s beobachtet den Trend genau.

GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion verändern offenbar auch die Bestellungen bei McDonald’s: Nach Angaben von Konzernchef Chris Kempczinski greifen Erwachsene, die solche Präparate verwenden, zunehmend zu kleineren Portionen wie dem Happy Meal.

McDonald’s-Konzernchef Chris Kempczinski zufolge verändert die wachsende Nutzung von GLP-1-Präparaten das Essverhalten. Menschen, die solche Medikamente einnehmen, essen häufig weniger und bevorzugen kleinere Portionen. Der US-Mediziner Sean Arora berichtet von ähnlichen Erfahrungen mit seinen Patienten: Einige könnten heute deutlich kleinere Fast-Food-Mengen essen als vor der Behandlung.

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Klinische Studien stützen diesen Effekt: In kontrollierten Untersuchungen nahmen Teilnehmer unter Semaglutid bei frei wählbaren Mahlzeiten rund 24 bis 39 Prozent weniger Energie auf als unter Placebo. Untersuchungen zeigen zudem eine geringere Aufnahme beziehungsweise Präferenz für besonders fettreiche und teilweise auch süße Lebensmittel.

Wirtschaftliche Konsequenzen

McDonald’s beobachtet die Entwicklung aufmerksam. Konzernchef Kempczinski erklärte bereits Anfang 2026, dass GLP-1-Nutzer insgesamt weniger Kalorien konsumieren, teilweise weniger snacken und häufiger auf zuckerreiche Getränke verzichten. Einen wesentlichen Einfluss auf das Geschäft konnte McDonald’s bislang allerdings nicht feststellen. Der Konzern testet dennoch unterschiedliche Angebote und Portionsgrößen, um auf mögliche Veränderungen im Konsumverhalten zu reagieren.

Die Geschichte des Happy Meals

Das Happy Meal wurde 1979 in den USA eingeführt und war von Anfang an auf Kinder ausgerichtet. Es avancierte rasch zu einem der bekanntesten Produkte des Konzerns. Über die Jahrzehnte hinweg pflegte McDonald’s zahlreiche Markenkooperationen und entwickelte das Angebot stetig weiter.

Nun kehrt das kleine Menü in den Fokus zurück – diesmal nicht wegen der Spielzeugbeilage, sondern weil ein neuer Ernährungstrend Erwachsene dazu bringt, es für sich zu entdecken.