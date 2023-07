„Ozempic-Po“ schockt Anwender von Schlankheitsmittel!

Einst als Wundermittel gepriesen, zeigt das Schlankheitsmittel Ozempic (Semaglutid) nun seine Schattenseiten. In den sozialen Netzwerken tauschen sich Anwenderinnen über die unerwünschten Nebenwirkungen aus, die sie unter dem Begriff „Ozempic-Po“ zusammenfassen. Trotz des Erfolgs beim Abnehmen stellen viele Frauen enttäuscht fest, dass ihr Körper nicht so aussieht wie erhofft.

Die als „Ozempic-Gesichter“ und „Ozempic-Hintern“ bekannten Nebenwirkungen sind derzeit Hauptgesprächsthema der Anwender in den sozialen Netzwerken. Videos, die diese unerwünschten Effekte dokumentieren, erzielen auf TikTok hunderttausende Aufrufe. Die schnelle Gewichtsabnahme führt bei manchen zu erschlaffter Haut und vertieften Falten, die teilweise krankhaft wirken.

Ein TikTok-Video von @jocelingarcia3514 zeigt eindrucksvoll die Auswirkungen des Medikaments auf ihren Körper. Insbesondere der Effekt auf die Haut an und um das Gesäß herum ist beeindruckend. Jocelyn hat von 64,9 kg auf 58 kg abgenommen und berichtet, dass sie regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Trotzdem ist sie mit ihrem „Ozempic-Po“ unzufrieden.

Ein weiteres Beispiel ist Shelly (@shellislife365), die beeindruckende 64 Kilogramm abgenommen hat. Sie klagt aber nun ebenfalls über einen „flachen und erschlafften“ Po. Shelly hofft, dass sich das Problem mit der Zeit von selbst löst, äußert jedoch auch Unzufriedenheit über „Ozempic-Gesicht“, „Ozempic-Bauch“ und „Ozempic-Beine“.

Dr. Simon Cork, leitender Dozent für Physiologie an der Anglia Ruskin University in Cambridge, England, erklärt gegenüber der Daily Mail, dass „Ozempic-Pos“ ein Anzeichen dafür seien, dass die Medikamente zur Gewichtsreduktion wirken. Er erläutert, dass die Haut wie ein Gummiband ist, das sich dehnt, aber nicht unbedingt in die ursprüngliche Größe zurückkehrt. Dies führt zu der unglücklichen Nebenwirkung erschlaffter Haut bei Gewichtsverlust.

Semaglutid fördert den Gewichtsverlust, indem es die Wirkung des Hormons GLP-1 nachahmt, das im Darm nach dem Essen freigesetzt wird. Es unterdrückt den Appetit und lässt uns satt fühlen. Ursprünglich für Diabetiker entwickelt, hat Ozempic durch Persönlichkeiten wie Elon Musk und Kim Kardashian sowie soziale Medien an Popularität gewonnen.

Allerdings gibt es auch negative Aspekte: Studien zeigen, dass Semaglutid-Anwender häufig schnell wieder an Gewicht zunehmen, wenn sie die Einnahme beenden. Nebenwirkungen wie Übelkeit, Verstopfung und Durchfall sind ebenfalls verbreitet. Es ist bekannt, dass das Medikament das Essen weniger ansprechend macht und möglicherweise das Vergnügen am Essen zerstört. Trotz allem könnte eine neue Entdeckung über Ozempik die Geschichte der Medizin verändern – und das hat nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun.