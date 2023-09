Paar verdient 1.000 Euro in nur vier Tagen beim Beerenpflücken

Das Ehepaar Pamic aus dem ländlichen Bosnien hat sich auf das Sammeln und Verkaufen von Waldfrüchten spezialisiert. Mit der Preiselbeerernte als bedeutende Einnahmequelle trotzen sie den Herausforderungen der ländlichen Wirtschaft und zeigen, dass harte Arbeit sich auszahlt.

In den ländlichen Gebieten Bosniens, wo die Wirtschaft oft schwierig ist, haben Fahrudin und seine Frau eine Nische gefunden: das Sammeln und Verkaufen von Waldfrüchten. Seit zehn Jahren sammeln sie alles von Steinpilzen bis hin zu Heidelbeeren, insbesondere in Brusnica, wo sie auch ihr Wochenendhaus haben. Doch die Preiselbeeren sind ihre Haupteinnahmequelle.

An einem typischen Arbeitstag beginnen sie um 8 Uhr morgens und haben in zwei Stunden 30 Kilogramm Preiselbeeren gepflückt. „Gott hat jedem gegeben, aber die Leute wollen nicht arbeiten…“, sagte Fahrudin Pamic. Dieser Arbeitstag bringt ihnen 300 KM ein, umgerechnet etwa 150 Euro. An besonders ertragreichen Tagen haben sie bis zu 50 Kilogramm Preiselbeeren gepflückt und 500 KM (250 Euro) verdient.

Was wenn es keine Preiselbeeren gibt?

Früher hielten sie auch Schafe und Kühe, doch heute konzentrieren sie sich ausschließlich auf Waldfrüchte. Während der Saison pflücken sie zwei bis drei Tage hintereinander, bevor sie sich ein wenig ausruhen. Und wenn es keine Preiselbeeren gibt? Fahrudin bleibt fleißig – er geht auf den Bau oder hilft beim Heuen für das Vieh bei allen, die ihn rufen. Er hat nie in einem privaten Unternehmen gearbeitet und war schon immer sein eigener Chef.

Der Verkauf ihrer Produkte ist jedoch nicht immer einfach. Wenn es nicht genug Käufer gibt, die bereit sind, einen Kilogramm Preiselbeeren zum Preis von 5 Euro zu bezahlen, geben sie die Ware zu einem etwas niedrigeren Preis an Großhändler ab.