Päpstlicher Segen für Kroatiens Nationalmannschaft (FOTOS)

Die kroatische Fußballnationalmannschaft, angeführt von Luka Modric, dem sechsfachen Champions-League-Sieger, erlebte jüngst einen denkwürdigen Moment fernab des grünen Rasens.

Im heiligen Herzen des Vatikans wurden sie bei einer besonders eindrucksvollen Privataudienz von Papst Franziskus höchstpersönlich empfangen. Der Heilige Vater nutzte diese Gelegenheit, um der Mannschaft nicht nur spirituellen Beistand für die bevorstehenden Herausforderungen auf dem europäischen Fußballparkett zu gewähren, sondern auch, um ihre Rolle abseits des Spielfelds zu würdigen.

Göttlicher Segen

In den heiligen Hallen des Vatikans brachte Papst Franziskus, der für seine Fußballaffinität bekannt ist, seine Wertschätzung für die Bedeutung von Teamgeist sowohl auf als auch abseits des Platzes zum Ausdruck. „Danke, dass Sie ein Beispiel dafür gegeben haben, wie man ein Team ist“, so der Papst in einer herzlichen Ansprache an das kroatische Team.

Diese Worte untermauerte er mit einem persönlichen Segen für jeden Spieler und das Betreuerteam, in der Hoffnung, dass dieser sie durch die bevorstehenden Turniere begleiten möge. Dem sechsfachen Champions-League- Sieger Luka Modric wünschte er „viel Erfolg bei Ihren sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten“.

Symbolisches Geschenk

Die Besonderheit dieses Treffens wurde durch eine bezeichnende Geste hervorgehoben: Marijan Kustic, der Präsident des kroatischen Fußballbundes, überreichte dem Pontifex ein speziell angefertigtes Trikot, geschmückt mit „Franjo“ und der Nummer „1“.

Auf dem Weg zur Europameisterschaft

Die Zusammenkunft mit dem Papst fand kurz nach einem überzeugenden 3:0 Sieg der Kroaten gegen Nordmazedonien statt, ein Versprechen für die bevorstehende Europameisterschaft, bei der die Augen der Fußballwelt auf sie gerichtet sein werden. Mit Spannung erwartet wird auch das bevorstehende Testspiel gegen Portugal, ein letzter Gradmesser vor dem Hauptevent. In der als besonders herausfordernd geltenden Gruppe B stehen Spanien, der aktuelle Titelverteidiger Italien und Albanien als Kontrahenten bereit.