Palma überreicht Stadtrat Maximilian Krauss Ehrenmedaille der Stadt Jagodina

Im Rahmen des Besuchs einer Delegation aus der serbischen Stadt Jagodina, die vom serbischen Geschäftsmann, Politiker und Unternehmer, Dragan Markovic Palma angeführt wurde, überreichte man Stadtrat Maximilian Krauss und Bezirksvorsteher Paul Stadler eine Ehrung.

Palma, Mitglied der Nationalversammlung von Serbien und Vorsitzender der serbisch-österreichischen Freundschaftsgruppe im Parlament, besuchte gemeinsam mit Jagodinas Bürgermeister, Rajko Stevanovic und Vertretern unterschiedlicher Regionen Serbiens Wien. Dabei trafen sie unter anderem auf Bezirksvorsteher Paul Stadler, Stadtrat Maximilian Krauss und Gemeinderat Nemanja Damnjanovic.

Dabei hob Bezirksvorsteher Paul Stadler hervor, dass es eine große Ehre sei, so eine hochkarätige Delegation aus Serbien begrüßen zu dürfen. Es gäbe viele serbische Firmen, die in Simmering angesiedelt seien und er habe großes Interesse an wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen der beiden Staaten Österreich und Serbien. Stadler selbst könne nur die Zusammenarbeit auf Bezirksebene forcieren.

Kulturelle Begegnungen schienen Bezirksvorsteher Stadler besonders am Herzen zu liegen, denn „Lieder haben keine Grenzen und Musik spricht alle an“, erklärte er. Vor allem in Simmering, wo von 105.000 Einwohnern 4.513 Serben sind, die sich gut integriert haben.

Stadtrat Maximilian Krauss betonte zudem, dass von den 250.000 Serben in Wien schon 100.000 wahlberechtigt, also österreichische Staatsbürger sind. In den vergangenen Jahren habe vor allem die Integration der Jugend besonders gut funktioniert.

Dragan Markovic Palma war bereits im März mit 700 Studenten nach Wien gereist. Diesmal begleiteten ihn 300 alleinerziehende Eltern. Er habe sich Wien ausgesucht, weil Österreichs Hauptstadt eine der schönsten Städte Europas sei. Aber auch wegen der hohen Sicherheit und des hohen Bildungsniveaus.

Bei der FPÖ bedankte er sich für die Freundschaft und die Unterstützung und betonte, dass Serbien in den letzten sieben Jahren auf einem stabilen Weg sei und Fortschritte im Wirtschaftssektor mache.

Es folgte die Aushändigung der Ehrenmedaille der Stadt Jagodina an Stadtrat Krauss und Bezirksvorsteher Stadler durch Palma.